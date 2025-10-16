Lanza para uso semiprofesional, robusta, de latón. Superficie de agarre antideslizante, de goma, para un manejo fácil. Chorro ajustable, de concentrado a suave en abanico. Sistema de conexión compatible con todas las marcas conocidas del mercado. El mango ergonómico permite una práctica operación con una sola mano para regar sin esfuerzo todo tipo de plantas y para limpiar herramientas de jardinería y muebles. La boquilla de rociado ofrece otras características útiles, como el patrón de rociado ajustable de chorro completo a rociado de niebla. La boquilla de pulverización combina un diseño atractivo con la facilidad de uso y una gama de funciones útiles. En resumen: la solución ideal para muchos usos en el jardín.Las boquillas y conectores de Kärcher son compatibles con todos los sistemas de clic disponibles y se pueden conectar a la manguera de su jardín sin ningún problema.