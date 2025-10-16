Set completo (1/2") de 20 metros con pistola de riego
Kit de mangueras con manguera estándar de 20 m (1/2"), pistola de riego, conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2 conector de mangueras universal y conector universal con Aqua Stop.
Kit de mangueras ideal para iniciación. El kit se compone de una manguera estándar de 20 m (1/2"), una pistola de riego, una conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2, un conector de mangueras universal y un conector de mangueras universal con Aqua Stop. Las mangueras de riego de la línea de riego de Kärcher destacan por ser extremadamente flexibles, robustas y resistentes al doblado. Las ventajas son evidentes: larga vida útil y un manejo sencillo para un cuidado de jardines de primera. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.
Características y ventajas
Manguera de 20 m 1/2" estándar
- Conjunto ideal para principiantes
Sistema de acoplamiento
- Apto para todas las marcas conocidas.
Pistola rociadora con chorro regulable
- Permite regular el chorro, desde intenso hasta suave
Acoplamiento de mangueras universal 2.645-191.0
- Apto para todas las marcas conocidas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro
|1/2″
|Longitud de manguera (m)
|20
|Tamaño de rosca
|G3/4
|Color
|Amarillo
|Peso (kg)
|2,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|2,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|360 x 360 x 100
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.