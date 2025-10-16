Set completo (1/2") de 20 metros con pistola de riego

Kit de mangueras con manguera estándar de 20 m (1/2"), pistola de riego, conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2 conector de mangueras universal y conector universal con Aqua Stop.

Kit de mangueras ideal para iniciación. El kit se compone de una manguera estándar de 20 m (1/2"), una pistola de riego, una conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2, un conector de mangueras universal y un conector de mangueras universal con Aqua Stop. Las mangueras de riego de la línea de riego de Kärcher destacan por ser extremadamente flexibles, robustas y resistentes al doblado. Las ventajas son evidentes: larga vida útil y un manejo sencillo para un cuidado de jardines de primera. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.

Características y ventajas
Manguera de 20 m 1/2" estándar
  • Conjunto ideal para principiantes
Sistema de acoplamiento
  • Apto para todas las marcas conocidas.
Pistola rociadora con chorro regulable
  • Permite regular el chorro, desde intenso hasta suave
Acoplamiento de mangueras universal 2.645-191.0
  • Apto para todas las marcas conocidas.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro 1/2″
Longitud de manguera (m) 20
Tamaño de rosca G3/4
Color Amarillo
Peso (kg) 2,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 2,3
Dimensiones (l × a × h). (mm) 360 x 360 x 100

Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.

