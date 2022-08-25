Limpieza de la bañera y la ducha

Remedios caseros eficaces para limpiar la bañera y la ducha

Una mezcla eficaz contra los residuos de jabón es también el vinagre con líquido lavavajillas. Mezcle ambos productos con un poco de agua en un recipiente o botella pulverizadora. Aplique la mezcla generosamente sobre las superficies con una esponja o la botella pulverizadora y deje que la mezcla de vinagre y líquido lavavajillas actúe durante unos minutos. A continuación, elimine los restos de jabón frotando enérgicamente y aclare las superficies con agua limpia. Repase las superficies de vidrio con un limpiacristales o elimine los depósitos con una limpiadora de vapor. Los revestimientos de los grifos suelen ser sensibles a los ácidos, por lo que no se debe dejar actuar la mezcla durante demasiado tiempo y se debe aclarar con abundante agua limpia. Como alternativa, también se puede utilizar ácido cítrico. Añada de 3 a 5 cucharadas en 1 litro de agua y trate las superficies con ella. La ventaja del ácido cítrico: a diferencia del vinagre, el ácido cítrico no huele.

En lugar de líquido lavavajillas también se puede utilizar levadura en polvo o bicarbonato de sodio. Añada tanto vinagre como sea necesario hasta que se forme una pasta. A continuación, aplíquela sobre las superficies sucias y deje actuar de 10 a 15 minutos. A continuación, frote con un estropajo hasta que los depósitos de cal se disuelvan y aclárelos con agua limpia.

Precaución: Los azulejos de piedra son sensibles a los ácidos. Por esta razón, no utilice vinagre ni ácido cítrico en este tipo de azulejos.