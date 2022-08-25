Limpieza de la bañera y la ducha
En la ducha y la bañera, la suciedad persistente con el tiempo se va acumulando en la cerámica, los azulejos y la mampara de la ducha. Los depósitos de cal, que se forman a partir de la combinación de agua con cal y jabón, a menudo no pueden eliminarse con los productos de limpieza habituales. Pero con el equipo adecuado y un par de consejos es posible.
¿Cómo se forman depósitos de cal?
Cuando los ácidos grasos del jabón convencional reaccionan con los minerales del agua dura, se forman depósitos de cal. Al ducharse y bañarse con el champú o gel de ducha, este depósito se va acumulando gradualmente y se adhiere literalmente a los azulejos, la cerámica, el vidrio y las superficies de plástico como una capa grasienta de aspecto ligeramente aceitoso. Esta capa no se puede eliminar solo con agua. E incluso durante la limpieza con un detergente ordinario, suele quedar una capa ligeramente grasa en la superficie. Lo mejor es utilizar un detergente especial. Pero si se prefiere prescindir de él, también se puede eliminar la suciedad más persistente utilizando una limpiadora de vapor o remedios caseros.
Eliminar los depósitos de cal con el limpiador de vapor
Los restos de jabón y la suciedad de la bañera y la ducha se pueden eliminar con vapor caliente. Además, la limpiador de vapor puede utilizarse en todas las superficies, incluidas las baldosas de piedra, de modo que toda la cabina de ducha o la bañera, grifos incluidos, puede limpiarse de una sola vez.
Cómo se hace:
- Utilice la boquilla manual con funda de microfibra para la limpieza; en las superficies no sensibles se puede utilizar una funda abrasiva de microfibra.
- Frote las superficies sucias de los azulejos, superficies de vidrio y cerámica con la boquilla manual mientras añade vapor. Los depósitos de cal se disuelven y son absorbidos por el paño de microfibras. Para trabajar en grandes superficies, también se puede utilizar la boquilla para suelos, lo que hace que la limpieza sea aún más rápida.
- Limpie los grifos con un pequeño cepillo redondo mientras añade vapor para disolver los depósitos de cal.
- Después de la limpieza, seque todas las superficies con un paño de microfibras o una limpiadora de cristales, y todo volverá a estar brillante y limpio.
Remedios caseros eficaces para limpiar la bañera y la ducha
Una mezcla eficaz contra los residuos de jabón es también el vinagre con líquido lavavajillas. Mezcle ambos productos con un poco de agua en un recipiente o botella pulverizadora. Aplique la mezcla generosamente sobre las superficies con una esponja o la botella pulverizadora y deje que la mezcla de vinagre y líquido lavavajillas actúe durante unos minutos. A continuación, elimine los restos de jabón frotando enérgicamente y aclare las superficies con agua limpia. Repase las superficies de vidrio con un limpiacristales o elimine los depósitos con una limpiadora de vapor. Los revestimientos de los grifos suelen ser sensibles a los ácidos, por lo que no se debe dejar actuar la mezcla durante demasiado tiempo y se debe aclarar con abundante agua limpia. Como alternativa, también se puede utilizar ácido cítrico. Añada de 3 a 5 cucharadas en 1 litro de agua y trate las superficies con ella. La ventaja del ácido cítrico: a diferencia del vinagre, el ácido cítrico no huele.
En lugar de líquido lavavajillas también se puede utilizar levadura en polvo o bicarbonato de sodio. Añada tanto vinagre como sea necesario hasta que se forme una pasta. A continuación, aplíquela sobre las superficies sucias y deje actuar de 10 a 15 minutos. A continuación, frote con un estropajo hasta que los depósitos de cal se disuelvan y aclárelos con agua limpia.
Precaución: Los azulejos de piedra son sensibles a los ácidos. Por esta razón, no utilice vinagre ni ácido cítrico en este tipo de azulejos.