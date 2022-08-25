Limpieza del inodoro
Para la mayoría de las personas es imprescindible que el inodoro esté impecable, pero su limpieza goza de muy poca popularidad. Con el procedimiento adecuado y algunos consejos, el inodoro volverá a estar limpio e higiénico rápidamente.
Suciedad típica: depósitos de cal y orina
Como en muchos otros lugares del baño, los depósitos de cal también se forman en el inodoro con el tiempo. Los depósitos de orina y cal suponen un reto especial. Estos depósitos se forman sobre todo en el borde de descarga agua, donde la superficie del inodoro está doblada. En la superficie rugosa de los depósitos se acumulan fácilmente más partículas de suciedad y bacterias, y el resultado son manchas de color amarillo-marrón. Los depósitos ligeros pueden eliminarse mecánicamente con un cepillo. Por lo general, utilizar la escobilla del inodoro con regularidad, idealmente cada vez que se use el inodoro, evita la formación de estos depósitos de orina y cal persistentes. Esto es muy importante con el agua calcárea.
Consejo
Durante la limpieza, mantenga abierta la tapa y el asiento para evitar salpicaduras indeseadas.
Limpieza del inodoro con remedios caseros
El inodoro también se puede limpiar con diferentes remedios caseros. El detergente en polvo, que funciona bien contra las incrustaciones de cal y orina gracias al descalcificador y la lejía integrados, es especialmente popular. Basta con espolvorear el interior del inodoro con el detergente, dejar que actúe durante unos 15 minutos y luego limpiarlo con la escobilla del inodoro. Finalmente, tire de la cadena y el inodoro volverá a brillar con un nuevo esplendor.
Otro remedio casero muy popular es la combinación de vinagre y bicarbonato de sodio. Para ello, vierta medio litro de vinagre y de 2 a 3 cucharadas de bicarbonato de sodio en el inodoro y distribúyalo. Como alternativa, se pueden utilizar 100 mililitros de esencia de vinagre o levadura en polvo en lugar de bicarbonato de sodio. Deje actuar la mezcla durante unos 15 minutos y luego cepille para desprender la cal y las incrustaciones de orina. También sirve un refresco de cola o pastillas limpiadoras de dentaduras, pero estos remedios caseros deben dejarse actuar durante unos 30 minutos.
Limpiadores suaves para el exterior
Para limpiar el exterior, basta con pasar un paño húmedo y un detergente suave por la superficie de la taza del inodoro. También se puede limpiar el asiento y la tapa del inodoro de esta manera. Se deben evitar los limpiadores abrasivos, así como los que contienen cloro y ácidos, ya que suelen provocar una decoloración amarillenta o atacar el lacado del asiento. La decoloración también es causada por los depósitos de cal y orina. La limpieza regular es la única manera de mantener el asiento permanentemente limpio.
Evitar la obstrucción del desagüe del inodoro
No se deben tirar restos de comida, pelo ni compresas al inodoro, ya que pueden obstruir fácilmente el desagüe. Tampoco se pueden desechar pañuelos de papel y servilletas en el inodoro porque, a diferencia del papel higiénico, no se disuelven en el agua. Si el desagüe está obstruido, será necesario recurrir a un desatascador de ventosa o a un desatascador en espiral. En el peor de los casos, habrá que recurrir a la costosa ayuda de un profesional.