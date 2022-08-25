Limpieza del lavabo y el grifo
El lavabo es el corazón del cuarto de baño. Sin embargo, en el día a día se usa con mucha frecuencia, por lo que es importante limpiarlo con regularidad. Resumen de los aspectos que hay que tener en cuenta al limpiar el lavabo y los grifos.
Limpieza del lavabo y el grifo: todo los que hay que tener en cuenta
La mayoría de los lavabos están hechos de cerámica, fundición mineral o porcelana. La cerámica es especialmente robusta y fácil de conservar, y la porcelana también es resistente a los golpes y arañazos. Sin embargo, los lavabos de fundición mineral, especialmente en el segmento de precios más baratos, son bastante susceptibles de sufrir arañazos.
Independientemente del material, el uso excesivo de detergentes y productos de limpieza con esponjas duras puede dañar la superficie del lavabo. También hay que tener cuidado con el grifo: la mayoría de los grifos de baño están formados por un núcleo de latón sensible que solo está ligeramente niquelado o cromado. Si la envoltura brillante está dañada, el núcleo se oxida. Por esta razón, los productos de limpieza se deben utilizar con moderación, si es que se utilizan; o mejor aún, prescindir de ellos cuando se limpie. Al fin y al cabo, la mayor parte de la suciedad, como los restos de pasta de dientes o de cosméticos, también se puede eliminar con agua limpia. A continuación, seque el lavabo y el grifo frotando con un paño suave.
Limpieza del lavabo con la limpiadora de vapor
El lavabo se puede limpiar especialmente a fondo con una limpiador de vapor. La ventaja es que el vapor también penetra en los lugares de difícil acceso. Por ejemplo, el rebosadero del lavabo se ensucia con el tiempo y es difícil limpiarlo a mano. Con la boquilla de chorro concentrado de el limpiador de vapor se puede vaporizar fácilmente el rebosadero y la suciedad cae automáticamente por el desagüe. El limpiadorr de vapor también se puede utilizar para la limpieza del desagüe.
En el grifo, la suciedad tiende a acumularse en el aireador. También aquí se puede utilizar la boquilla de chorro concentrado o el pequeño cepillo redondo de la limpiadora de vapor. Para protegerse de las salpicaduras, sostenga un paño a una pequeña distancia sobre la zona que se está vaporizando. La suciedad se desprende y acaba en el lavabo. No obstante, si el grifo tiene mucha cal, se deberá recurrir a otros medios.
El resto del lavabo se puede limpiar con la boquilla manual con funda de microfibra o con el cepillo redondo. Después, séquelo todo con un paño de microfibras.