La NT 50/1 Tact Te es una aspiradora con gran equipamiento, que incluye un depósito de 50 l con asa de empuje regulable y manguera de desagüe, además de una toma de corriente integrada en el equipo.
Ya sea polvo fino, suciedad gruesa o líquidos: nuestra aspiradora en seco y húmedo NT 50/1 Tact Te no se detiene ante nada. Con su gran depósito de 50 l con protector, rodillos de dirección de metal y una manguera de desagüe resistente al aceite, además del asa de empuje regulable en altura, es óptimo para la limpieza de puestos de trabajo y equipos en zonas de producción, talleres y en la obra. Está diseñado para clientes especialmente exigentes de la industria y la construcción que confían diariamente en equipos profesionales y valoran poder trabajar sin interrupciones y sin polvo. De ello se ocupan el probado sistema de limpieza del filtro Tact y el filtro plegado plano PES resistente a la humedad, entre otros. Una toma de corriente integrada en el equipo con sistema automático de conexión y desconexión facilita el trabajo con herramientas eléctricas, mientras que el nuevo selector giratorio central permite una fácil selección de los programas de aspiración y el número de revoluciones se puede regular de forma continua con un mando giratorio separado. Los múltiples accesorios nuevos se incluyen de serie y pueden almacenarse cómodamente en el sistema de almacenaje de accesorios.
Características y ventajas
Asa de empuje ajustable y ergonómica
- El asa de empuje ajustable se adapta a la altura del usuario gracias a un sistema de cierre rápido.
- Para permitir un almacenamiento del equipo en poco espacio, el asa de empuje simplemente se pliega hacia abajo.
Manguera de desagüe resistente al aceite
- Manguera de desagüe resistente al aceite integrada para el vaciado cómodo de líquidos.
Boquilla para suelos ancha con aplicaciones que se puedan cambiar rápidamente
- Boquilla para suelos con aplicaciones de tiras de cepillos y de labios de goma. Cambio sin esfuerzo entre el aspirado en seco y en húmedo.
Filtro HEPA
- Tecnología de filtrado con categoría de polvo H para la aspiración segura de los polvos peligrosos para la salud.
- Filtro PES lavable.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|120
|Frecuencia (Hz)
|60
|Caudal de aire (l/s)
|71
|Vacío (mbar/kPa)
|242 / 24,2
|Capacidad del depósito (l)
|50
|Material del depósito
|Plástico
|Potencia de conexión (W)
|máx. 1380
|Ancho nominal estándar ( )
|B 35
|Longitud del cable. (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB)
|68
|Color
|Antracita
|Peso sin accesorios. (kg)
|18,3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|25
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
- Tipo de manguera de aspiración: con codo
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Manguito para conexión de herramientas eléctricas
- Manguera de desagüe (resistente a los aceites)
- Filtro plegado plano: PES
- Asa de empuje
Equipamiento
- Desconexión automática al alcanzar el máximo nivel
- Sistema de conexión / desconexión automática de las herramientas eléctricas
- Preparación antiestática
- Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact
- Protector a prueba de golpes
- Clase de protección: I
- Rudas giratorias con stop
