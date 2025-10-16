Ya sea polvo fino, suciedad gruesa o líquidos: nuestra aspiradora en seco y húmedo NT 50/1 Tact Te no se detiene ante nada. Con su gran depósito de 50 l con protector, rodillos de dirección de metal y una manguera de desagüe resistente al aceite, además del asa de empuje regulable en altura, es óptimo para la limpieza de puestos de trabajo y equipos en zonas de producción, talleres y en la obra. Está diseñado para clientes especialmente exigentes de la industria y la construcción que confían diariamente en equipos profesionales y valoran poder trabajar sin interrupciones y sin polvo. De ello se ocupan el probado sistema de limpieza del filtro Tact y el filtro plegado plano PES resistente a la humedad, entre otros. Una toma de corriente integrada en el equipo con sistema automático de conexión y desconexión facilita el trabajo con herramientas eléctricas, mientras que el nuevo selector giratorio central permite una fácil selección de los programas de aspiración y el número de revoluciones se puede regular de forma continua con un mando giratorio separado. Los múltiples accesorios nuevos se incluyen de serie y pueden almacenarse cómodamente en el sistema de almacenaje de accesorios.