Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 50/1 Tact Te *CUL

La NT 50/1 Tact Te es una aspiradora con gran equipamiento, que incluye un depósito de 50 l con asa de empuje regulable y manguera de desagüe, además de una toma de corriente integrada en el equipo.

Ya sea polvo fino, suciedad gruesa o líquidos: nuestra aspiradora en seco y húmedo NT 50/1 Tact Te no se detiene ante nada. Con su gran depósito de 50 l con protector, rodillos de dirección de metal y una manguera de desagüe resistente al aceite, además del asa de empuje regulable en altura, es óptimo para la limpieza de puestos de trabajo y equipos en zonas de producción, talleres y en la obra. Está diseñado para clientes especialmente exigentes de la industria y la construcción que confían diariamente en equipos profesionales y valoran poder trabajar sin interrupciones y sin polvo. De ello se ocupan el probado sistema de limpieza del filtro Tact y el filtro plegado plano PES resistente a la humedad, entre otros. Una toma de corriente integrada en el equipo con sistema automático de conexión y desconexión facilita el trabajo con herramientas eléctricas, mientras que el nuevo selector giratorio central permite una fácil selección de los programas de aspiración y el número de revoluciones se puede regular de forma continua con un mando giratorio separado. Los múltiples accesorios nuevos se incluyen de serie y pueden almacenarse cómodamente en el sistema de almacenaje de accesorios.

Características y ventajas
Asa de empuje ajustable y ergonómica
  • El asa de empuje ajustable se adapta a la altura del usuario gracias a un sistema de cierre rápido.
  • Para permitir un almacenamiento del equipo en poco espacio, el asa de empuje simplemente se pliega hacia abajo.
Manguera de desagüe resistente al aceite
  • Manguera de desagüe resistente al aceite integrada para el vaciado cómodo de líquidos.
Boquilla para suelos ancha con aplicaciones que se puedan cambiar rápidamente
  • Boquilla para suelos con aplicaciones de tiras de cepillos y de labios de goma. Cambio sin esfuerzo entre el aspirado en seco y en húmedo.
Filtro HEPA
  • Tecnología de filtrado con categoría de polvo H para la aspiración segura de los polvos peligrosos para la salud.
  • Filtro PES lavable.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 120
Frecuencia (Hz) 60
Caudal de aire (l/s) 71
Vacío (mbar/kPa) 242 / 24,2
Capacidad del depósito (l) 50
Material del depósito Plástico
Potencia de conexión (W) máx. 1380
Ancho nominal estándar ( ) B 35
Longitud del cable. (m) 7,5
Nivel de presión acústica (dB) 68
Color Antracita
Peso sin accesorios. (kg) 18,3
Peso con embalaje incluido. (kg) 25
Dimensiones (l × a × h). (mm) 640 x 370 x 1045

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
  • Tipo de manguera de aspiración: con codo
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
  • Boquilla para ranuras
  • Manguito para conexión de herramientas eléctricas
  • Manguera de desagüe (resistente a los aceites)
  • Filtro plegado plano: PES
  • Asa de empuje

Equipamiento

  • Desconexión automática al alcanzar el máximo nivel
  • Sistema de conexión / desconexión automática de las herramientas eléctricas
  • Preparación antiestática
  • Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact
  • Protector a prueba de golpes
  • Clase de protección: I
  • Rudas giratorias con stop
