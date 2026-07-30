Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 30/1 Tact Te H
Con una eficiencia de filtración garantizada del 99,995 %, la aspiradora en seco y húmedo 30/1 Tact Te H es la primera opción para eliminar el polvo de categoría H nocivo para la salud.
En los trabajos de restauración de edificios antiguos nunca se sabe qué nos espera. En muchos casos se liberan amianto y otros materiales nocivos y cancerígenos que deben eliminarse de inmediato. Con la NT 30/1 Tact Te H cuenta con la aspiradora en seco y húmedo adecuada para esas tareas. Extremadamente compacta y portátil, no solo tiene en cuenta las condiciones marco externas, sino que está comprobado y aprobado para todo el polvo de categoría H. Gracias a la novedosa filtración doble, por una parte se puede recoger el polvo peligroso con una bolsa de filtro de seguridad. y, por otra, aspirar directamente al depósito de 30 litros grandes cantidades de polvo menos peligroso. Además, utiliza el nuevo sistema mejorado de limpieza del filtro Tact de gran eficiencia. De ese modo, el equipo consigue una eficiencia de filtración garantizada del 99,995 %. Una práctica toma del equipo con arranque automático y el diseño completamente antiestático con accesorios conductores completan el minucioso diseño de nuestra NT 30/1 Tact Te H.
Características y ventajas
Sistema de filtrado con filtro H y sistema de limpieza automática de filtro Tact
- Aspiración directa de polvos menos peligrosos al depósito. Eficacia de filtración: 99,995 por ciento.
- La máxima protección sanitaria posible sin renunciar a potencia de aspiración o la larga vida útil del filtro.
Cumple los requisitos de pruebas de la categoría de polvo H con la prueba adicional «amianto» según la norma TRGS 519
- Para polvo con contenido en amianto solo está permitido emplear en Alemania aspiradores de seguridad con este certificado.
Completo sistema antiestático con accesorios conductores
Toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacidad del depósito (l)
|30
|Potencia de conexión (W)
|máx. 1380
|Ancho nominal estándar ( )
|B 35
|Longitud del cable. (m)
|7,5
|Material del cable
|Goma
|Nivel de presión acústica (dB)
|69
|Color
|Antracita
|Peso sin accesorios. (kg)
|14,4
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|19,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Bolsa de filtro de seguridad: 1 Unidad(es)
- Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
- Tipo de manguera de aspiración: electroconductora
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Codo: electroconductora
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Manguito para conexión de herramientas eléctricas
- Filtro plegado plano: PTFE HEPA
- Bolsa de polietileno para la eliminación de residuos sin polvo: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Sistema de conexión / desconexión automática de las herramientas eléctricas
- Sistema antiestático
- Protector a prueba de golpes
- Clase de protección: I
- Rudas giratorias con stop
- Material del depósito: Plástico
Videos
Campos de aplicación
- Aspiradora de seguridad de categoría de polvo H para eliminar de forma segura el polvo nocivo para la salud y cancerígeno
Accesorios
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