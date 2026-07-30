En los trabajos de restauración de edificios antiguos nunca se sabe qué nos espera. En muchos casos se liberan amianto y otros materiales nocivos y cancerígenos que deben eliminarse de inmediato. Con la NT 30/1 Tact Te H cuenta con la aspiradora en seco y húmedo adecuada para esas tareas. Extremadamente compacta y portátil, no solo tiene en cuenta las condiciones marco externas, sino que está comprobado y aprobado para todo el polvo de categoría H. Gracias a la novedosa filtración doble, por una parte se puede recoger el polvo peligroso con una bolsa de filtro de seguridad. y, por otra, aspirar directamente al depósito de 30 litros grandes cantidades de polvo menos peligroso. Además, utiliza el nuevo sistema mejorado de limpieza del filtro Tact de gran eficiencia. De ese modo, el equipo consigue una eficiencia de filtración garantizada del 99,995 %. Una práctica toma del equipo con arranque automático y el diseño completamente antiestático con accesorios conductores completan el minucioso diseño de nuestra NT 30/1 Tact Te H.