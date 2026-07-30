Barredora-aspiradora KM 105/180 R Bp Pack Classic
Equipada de serie con batería y cargador, con diseño compacto y robusto: nuestra barredora industrial KM 105/180 R Bp Pack Classic. Con accionamientos completamente hidráulicos y empleo versátil.
Los componentes de alta calidad, las ruedas de goma maciza y las soluciones completamente hidráulicas para la tracción y el accionamiento del cepillo cilíndrico de barrido y del cepillo lateral garantizan la máxima robustez y durabilidad de nuestra barredora industrial KM 105/180 R Bp Pack Classic con batería y cargador incorporados de serie. Equipado con un potente sistema de filtro de bolsa, que se complementa con una eficaz limpieza automática del filtro, el equipo trabaja sin dificultades incluso en condiciones de polvo extremo. Opcionalmente están disponibles también un sistema de filtros plegados planos de fácil empleo o el acreditado sistema de filtro redondo. Además, la KM 105/180 R Bp Pack Classic destaca también en la eliminación de suciedad gruesa y, gracias a su diseño compacto, despliega todo su potencial en ámbitos interiores con muchos obstáculos. El usuario se beneficia de un manejo intuitivo muy sencillo mediante palancas, del cómodo vaciado en alto del depósito y de un concepto de mantenimiento sencillo.
Características y ventajas
Estructura robusta del equipo para un trabajo seguroTracción y accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido y del cepillo lateral de forma completamente hidráulica. Prolonga la vida útil de los componentes y del equipo. La lámpara de advertencia omnidireccional incluida de serie mejora la seguridad para el usuario y para el medio ambiente.
Principio de recogedorGarantiza unos resultados de limpieza adecuados incluso con suciedad fina. Recogida de suciedad gruesa sin esfuerzo. Escasa formación de polvo.
Manejo, mantenimiento y servicio extremadamente sencillosManejo intuitivo mediante palancas. Cambio sencillo sin herramientas del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro. Buena accesibilidad a todos los componentes relevantes.
Potente sistema de filtro de bolsa
- Minimiza de manera efectiva la formación de polvo al barrer.
- Disponible también opcionalmente con sistema de filtro plegado plano o sistema de filtro redondo.
- Limpieza altamente efectiva para conseguir una vida útil prolongada.
Limpieza de filtro automática
- La limpieza a intervalos regulares prolonga la vida útil del filtro.
- Reduce la formación de polvo también en condiciones extremas.
- Funcionamiento eficaz con todos los sistemas de filtro disponibles.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Eléctrica
|Tracción
|motor de corriente continua
|Accionamiento – Potencia (V/kW)
|36 / 2,5
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|6300
|Ancho útil (mm)
|780
|Ancho útil con 1 cep. lateral (mm)
|1050
|Ancho útil con 2 cep. laterales (mm)
|1300
|Capacidad de la batería (Ah)
|240
|Tensión de la batería (V)
|36
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2,5
|Depósito para la suciedad (l)
|180
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|14
|Velocidad de trabajo (km/h)
|6
|Superficie de filtrado (m²)
|5,2
|Peso (con accesorios) (kg)
|850
|Peso, listo para usar (kg)
|850
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|850
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Scope of supply
- filtro de bolsa
- Ruedas, de goma maciza
Equipamiento
- Limpieza manual del filtro
- Limpieza automática del filtro
- Cepillo cilíndrico principal ajustable
- Cepillo cilíndrico principal oscilante
- Regulación del flujo de aspiración
- Principio de recogedor
- Accionamiento hacia delante
- Accionamiento hacia atrás
- Sistema de aspiración
- Vaciado hidráulico en alto
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
- Indicador del estado de carga de la batería
- Contador de las horas de servicio
- Función de barrido, desconectable
- Cepillos laterales, desplegables automáticamente
Campos de aplicación
- Ideal para el empleo en naves (abiertas) de producción, almacenamiento y logística
- Adecuada para el empleo en almacenes exteriores, en zonas de carga y obras de construcción
- Para trabajos en la industria de construcción y del metal y en naves de industrias pesadas
Accesorios
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