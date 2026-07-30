Los componentes de alta calidad, las ruedas de goma maciza y las soluciones completamente hidráulicas para la tracción y el accionamiento del cepillo cilíndrico de barrido y del cepillo lateral garantizan la máxima robustez y durabilidad de nuestra barredora industrial KM 105/180 R Bp Pack Classic con batería y cargador incorporados de serie. Equipado con un potente sistema de filtro de bolsa, que se complementa con una eficaz limpieza automática del filtro, el equipo trabaja sin dificultades incluso en condiciones de polvo extremo. Opcionalmente están disponibles también un sistema de filtros plegados planos de fácil empleo o el acreditado sistema de filtro redondo. Además, la KM 105/180 R Bp Pack Classic destaca también en la eliminación de suciedad gruesa y, gracias a su diseño compacto, despliega todo su potencial en ámbitos interiores con muchos obstáculos. El usuario se beneficia de un manejo intuitivo muy sencillo mediante palancas, del cómodo vaciado en alto del depósito y de un concepto de mantenimiento sencillo.