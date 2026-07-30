Barredora-aspiradora KM 100/100 R Bp Pack
Cómoda y moderna barredora con conductor sentado para el uso profesional en superficies interiores y exteriores de 6000 a 7800 m2/h.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Accionamiento: motor de corriente continua 24 V / 600 W, 1 pedal para la marcha adelante y atrás, reducido radio de viraje (3350 mm), freno de estacionamiento automático con tecnología de subpresión, desconexión automática del motor al abandonar el asiento, eficaz sistema de filtro redondo con limpieza automática del filtro Sistema de barrido / aspiración: el equipo funciona mediante el principio de barrido por encima del cabezal. Así, el cepillo cilíndrico transporta la suciedad barrida hacia el recipiente de suciedad, en la parte trasera. El cepillo cilíndrico de barrido se encuentra alojado pendularmente y se adapta automáticamente a las irregularidades del suelo. Tanto el filtro como el cepillo cilíndrico principal de barrido se pueden cambiar sin herramientas. La trampilla integrada permite recoger la suciedad gruesa, como latas de bebida, gravilla, grava u hojas mojadas. El cepillo lateral y el cepillo cilíndrico de barrido disponen de accionamiento hidráulico. Disponible un segundo cepillo lateral opcional. Recipiente de suciedad: los dos recipientes para suciedad de 50 l se pueden extraer lateralmente. Manejo: el cepillo cilíndrico principal de barrido y el cepillo lateral se elevan y descienden automáticamente mediante un interruptor. Con el pedal puede controlar la marcha adelante y atrás. El cargador y las baterías se incluyen en el material suministrado.
Características y ventajas
Protección contra impactosPara proteger la barredora mecánica y el entorno que debe limpiarse.
Gran superficie de filtrado con limpieza automáticaEl filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados. La limpieza del filtro puede activarse también manualmente. Cambio del filtro sin herramientas.
Fácil mantenimientoCambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.
Concepto de funcionamiento EASY Operation
- Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
- Símbolos estandarizados para todas las barredoras mecánicas de Kärcher.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tracción
|motor de corriente continua
|Accionamiento – Potencia (V/kW)
|24 / 2,1
|Tipo de accionamiento
|Eléctrica
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|6000
|Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales (m²/h)
|7800
|Ancho útil (mm)
|700
|Ancho útil con 1 cep. lateral (mm)
|1000
|Ancho útil con 2 cep. laterales (mm)
|1300
|Capacidad de la batería (Ah)
|240
|Tensión de la batería (V)
|24
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2,5
|Depósito para la suciedad (l)
|100
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|15
|Velocidad de trabajo (km/h)
|6
|Superficie de filtrado (m²)
|6
|Peso (con accesorios) (kg)
|540
|Peso, listo para usar (kg)
|300
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Scope of supply
- Filtro redondo de poliéster
- Batería y cargador para montaje a bordo incluidos
- Ruedas, neumáticas
Equipamiento
- Limpieza manual del filtro
- Limpieza automática del filtro
- Cepillo cilíndrico principal oscilante
- Regulación del flujo de aspiración
- Trampilla para suciedad gruesa
- Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal
- Accionamiento hacia delante
- Accionamiento hacia atrás
- Sistema de aspiración
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
- Indicador del estado de carga de la batería
- Contador de las horas de servicio
- Función de barrido, desconectable
Videos
Campos de aplicación
- Para una limpieza de mantenimiento rápida en garajes y aparcamientos
- Ideal para empresas profesionales de limpieza de edificios, en el comercio minorista o en edificios públicos.
- También apta para talleres artesanales, colegios, gasolineras y concesionarios
- Adecuado también para la limpieza de centros de producción y almacenes
Accesorios
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