DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Accionamiento: motor de corriente continua 24 V / 600 W, 1 pedal para la marcha adelante y atrás, reducido radio de viraje (3350 mm), freno de estacionamiento automático con tecnología de subpresión, desconexión automática del motor al abandonar el asiento, eficaz sistema de filtro redondo con limpieza automática del filtro Sistema de barrido / aspiración: el equipo funciona mediante el principio de barrido por encima del cabezal. Así, el cepillo cilíndrico transporta la suciedad barrida hacia el recipiente de suciedad, en la parte trasera. El cepillo cilíndrico de barrido se encuentra alojado pendularmente y se adapta automáticamente a las irregularidades del suelo. Tanto el filtro como el cepillo cilíndrico principal de barrido se pueden cambiar sin herramientas. La trampilla integrada permite recoger la suciedad gruesa, como latas de bebida, gravilla, grava u hojas mojadas. El cepillo lateral y el cepillo cilíndrico de barrido disponen de accionamiento hidráulico. Disponible un segundo cepillo lateral opcional. Recipiente de suciedad: los dos recipientes para suciedad de 50 l se pueden extraer lateralmente. Manejo: el cepillo cilíndrico principal de barrido y el cepillo lateral se elevan y descienden automáticamente mediante un interruptor. Con el pedal puede controlar la marcha adelante y atrás. El cargador y las baterías se incluyen en el material suministrado.