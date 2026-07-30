Tan individual como sus requisitos: la barredora-aspiradora con configuración flexible KM 125/130 R Bp Pack con vaciado en alto electrohidráulico. El modelo estándar ya convence en la limpieza de rincones por su gran ahorro de tiempo, ya que la KM 125 necesita tan solo la mitad de pasadas en comparación con otros equipos. El cepillo lateral de media luna opcional reduce el esfuerzo a tan solo una pasada, y el barrido a mano se vuelve totalmente innecesario. Gracias a otras patentes como la limpieza de filtro Tact, puede trabajar sin polvo, mientras que con el sistema Kärcher Intelligent Key puede definir diferentes derechos de usuario. Los obstáculos se superan sin peligro, ya que el cepillo cilíndrico principal de barrido está colocado entre las ruedas traseras. Ante el desgaste, nuestro sistema Teach adapta automáticamente la altura del rodillo y garantiza los mejores resultados de barrido posibles. Puede hacer frente a diferentes grados de suciedad y superficies con tres presiones de contacto entre las que puede cambiar. El display multifunción le muestra de forma fiable la presión de contacto seleccionada, así como el estado de desgaste. Esta versión con accionamiento eléctrico permite también su uso en espacios interiores.