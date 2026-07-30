Barredora-aspiradora KM 125/130 Bp Pack 400Ah wet+KSSB
Barredora-aspiradora con conductor con equipamiento flexible con accionamiento eléctrico, limpieza de filtro Tact, cepillo lateral de media luna opcional y sistema Teach para retrasar el desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido.
Tan individual como sus requisitos: la barredora-aspiradora con configuración flexible KM 125/130 R Bp Pack con vaciado en alto electrohidráulico. El modelo estándar ya convence en la limpieza de rincones por su gran ahorro de tiempo, ya que la KM 125 necesita tan solo la mitad de pasadas en comparación con otros equipos. El cepillo lateral de media luna opcional reduce el esfuerzo a tan solo una pasada, y el barrido a mano se vuelve totalmente innecesario. Gracias a otras patentes como la limpieza de filtro Tact, puede trabajar sin polvo, mientras que con el sistema Kärcher Intelligent Key puede definir diferentes derechos de usuario. Los obstáculos se superan sin peligro, ya que el cepillo cilíndrico principal de barrido está colocado entre las ruedas traseras. Ante el desgaste, nuestro sistema Teach adapta automáticamente la altura del rodillo y garantiza los mejores resultados de barrido posibles. Puede hacer frente a diferentes grados de suciedad y superficies con tres presiones de contacto entre las que puede cambiar. El display multifunción le muestra de forma fiable la presión de contacto seleccionada, así como el estado de desgaste. Esta versión con accionamiento eléctrico permite también su uso en espacios interiores.
Características y ventajas
Cepillo lateral de media luna
- Se acabó el laborioso barrido a mano.
- Limpieza de rincones con una sola pasada
- Se ahorran costes, ya que la limpieza previa manual ya no es necesaria y se evitan varias pasadas.
Novedosa limpieza de filtros Tact automática y muy eficaz
- Poros limpios durante mucho tiempo para un resultado de limpieza ideal.
- Limpieza automática.
- Elementos de filtro con un rendimiento cuatro veces mayor.
Sistema Teach
- Corrección automática del cepillo cilíndrico de barrido cuando aparece desgaste.
- Tres presiones de contacto ajustables con solo pulsar un botón.
- Menos desgaste en el modo Eco.
Kärcher Intelligent Key
- Programable en 28 idiomas.
- Concesión de derechos del usuario para el ajuste de los equipos.
- El equipo solo se puede mover con Intelligent Key de Kärcher.
Cepillo cilíndrico de barrido en el eje trasero
- Mejor superación de descansillos altos.
- Cepillo cilíndrico de barrido cómodo, cambio del cepillo cilíndrico de barrido en menos de 5 minutos.
- Control del cepillo cilíndrico de barrido en pocos segundos.
Panel de control
- Representación de datos de la máquina en el display (p. ej., visualización del desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido).
- Códigos de colores.
- Interruptor Easy Operation para la puesta en marcha de la máquina, el transporte y la función de barrido.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tracción
|hidráulica
|Accionamiento – Potencia (V/kW)
|24 / 2,15
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|10000
|Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales (m²/h)
|13600
|Ancho útil (mm)
|880
|Ancho útil con 1 cep. lateral (mm)
|1250
|Ancho útil con 2 cep. laterales (mm)
|1700
|Capacidad de la batería (Ah)
|400
|Tensión de la batería (V)
|24
|Capacidad de las baterías (h)
|aprox. 4
|Depósito para la suciedad (l)
|130
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|12
|Velocidad de trabajo (km/h)
|8
|Peso (con accesorios) (kg)
|838,1
|Peso, listo para usar (kg)
|840
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|840,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Scope of supply
- Batería y cargador para montaje a bordo incluidos
- Ruedas, neumáticas
- Escobilla lateral para incrementar barrido
Equipamiento
- Limpieza automática del filtro
- Trampilla para suciedad gruesa
- Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal
- Accionamiento hacia delante
- Accionamiento hacia atrás
- Sistema de aspiración
- Vaciado hidráulico en alto
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
- Indicador del estado de carga de la batería
- Contador de las horas de servicio
- Función de barrido, desconectable
- Kärcher Intelligent Key
- Sistema de inicio / paro
- Sistema Teach
- Ajuste automático del cepillo central
- Limpieza del filtro Tact
- Display multi función
- Derechos de usuario
- Concepto de servicio compartido
- Opción sistema Kit de estación
- Cepillo central en eje trasero
- Barrido dinámico
Videos
Campos de aplicación
- Aparcamientos
- Instalaciones de producción
- Sector logístico
- Hoteles
- Comercios
- Sector de los almacenes
- Aceras