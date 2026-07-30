Ahórrese en el futuro la ardua tarea de barrer las esquinas a mano, ya que nuestra barredora-aspiradora con conductor sentado KM 125/130 R D+KSSB con accionamiento diésel hace que este engorroso repaso sea innecesario. Gracias al cepillo lateral de media luna, una innovación patentada por Kärcher, en el futuro barrerá las esquinas cómodamente y ahorrando tiempo, con tan solo una pasada. También velan por su comodidad otras patentes y equipamientos específicos del equipo, como el vaciado en alto electrohidráulico, la limpieza del filtro Tact totalmente automática para un trabajo casi sin polvo o el sistema Intelligent Key de Kärcher, con el que pueden asignarse diferentes derechos a diferentes usuarios. El cepillo cilíndrico principal de barrido situado entre las ruedas traseras no solo permite la superación de obstáculos, sino que gracias al sistema Teach se adapta automáticamente en altura ante el desgaste. Además, gracias a su ubicación, es fácilmente accesible. En función de la suciedad y la superficie, elija entre tres presiones de contacto diferentes. Por último, el display multifunción le muestra en todo momento de forma fiable la presión de contacto seleccionada, así como el desgaste de los rodillos.