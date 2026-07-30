Barredora-aspiradora KM 125/130 R D+KSSB
La barredora con conductor sentado KM 125/130 R D+KSSB accionada por diésel con revolucionario cepillo lateral de media luna, limpieza de filtro Tact y corrección automática del desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido.
Ahórrese en el futuro la ardua tarea de barrer las esquinas a mano, ya que nuestra barredora-aspiradora con conductor sentado KM 125/130 R D+KSSB con accionamiento diésel hace que este engorroso repaso sea innecesario. Gracias al cepillo lateral de media luna, una innovación patentada por Kärcher, en el futuro barrerá las esquinas cómodamente y ahorrando tiempo, con tan solo una pasada. También velan por su comodidad otras patentes y equipamientos específicos del equipo, como el vaciado en alto electrohidráulico, la limpieza del filtro Tact totalmente automática para un trabajo casi sin polvo o el sistema Intelligent Key de Kärcher, con el que pueden asignarse diferentes derechos a diferentes usuarios. El cepillo cilíndrico principal de barrido situado entre las ruedas traseras no solo permite la superación de obstáculos, sino que gracias al sistema Teach se adapta automáticamente en altura ante el desgaste. Además, gracias a su ubicación, es fácilmente accesible. En función de la suciedad y la superficie, elija entre tres presiones de contacto diferentes. Por último, el display multifunción le muestra en todo momento de forma fiable la presión de contacto seleccionada, así como el desgaste de los rodillos.
Características y ventajas
Cepillo lateral de media luna
- Se acabó el laborioso barrido a mano.
- Limpieza de rincones con una sola pasada
- Se ahorran costes, ya que la limpieza previa manual ya no es necesaria y se evitan varias pasadas.
Novedosa limpieza de filtros Tact automática y muy eficaz
- Poros limpios durante mucho tiempo para un resultado de limpieza ideal.
- Limpieza automática.
- Elementos de filtro con un rendimiento cuatro veces mayor.
Sistema Teach
- Corrección automática del cepillo cilíndrico de barrido cuando aparece desgaste.
- Tres presiones de contacto ajustables con solo pulsar un botón.
- Menos desgaste en el modo Eco.
Kärcher Intelligent Key
- Programable en 28 idiomas.
- Concesión de derechos del usuario para el ajuste de los equipos.
- El equipo solo se puede mover con Intelligent Key de Kärcher.
Cepillo cilíndrico de barrido en el eje trasero
- Mejor superación de descansillos altos.
- Cepillo cilíndrico de barrido cómodo, cambio del cepillo cilíndrico de barrido en menos de 5 minutos.
- Control del cepillo cilíndrico de barrido en pocos segundos.
Panel de control
- Representación de datos de la máquina en el display (por ejemplo, visualización del desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido).
- Códigos de colores.
- Interruptor Easy Operation para la puesta en marcha de la máquina, el transporte y la función de barrido.
Concepto Power Plus
- La energía que sobra del transporte se traspasa a una batería.
- Al subir cuestas, se solicita potencia adicional para el motor.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tracción
|hidráulica
|Accionamiento – Potencia (kW)
|6,5
|Tipo de accionamiento
|Diésel
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|10000
|Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales (m²/h)
|13600
|Ancho útil (mm)
|880
|Ancho útil con 1 cep. lateral (mm)
|1250
|Ancho útil con 2 cep. laterales (mm)
|1700
|Depósito para la suciedad (l)
|130
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|12
|Velocidad de trabajo (km/h)
|8
|Peso (con accesorios) (kg)
|704,1
|Peso, listo para usar (kg)
|705
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|705,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Scope of supply
- Ruedas, neumáticas
- Escobilla lateral para incrementar barrido
Equipamiento
- Limpieza automática del filtro
- Trampilla para suciedad gruesa
- Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal
- Accionamiento hacia delante
- Accionamiento hacia atrás
- Sistema de aspiración
- Vaciado hidráulico en alto
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
- Indicador del estado de carga de la batería
- Contador de las horas de servicio
- Función de barrido, desconectable
- Kärcher Intelligent Key
- Sistema de inicio / paro
- Sistema Teach
- Ajuste automático del cepillo central
- Limpieza del filtro Tact
- Display multi función
- Derechos de usuario
- Concepto de servicio compartido
- Opción sistema Kit de estación
- Cepillo central en eje trasero
- Barrido dinámico
Campos de aplicación
- Aparcamientos
- Instalaciones de producción
- Sector logístico
- Hoteles
- Comercios
- Sector de los almacenes
- Aceras