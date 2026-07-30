Barredora-aspiradora KM 125/130 R G+KSSB
Nuestra barredora con conductor sentado KM 125/130 R G+KSSB con accionamiento por gasolina esconde muchas patentes: el cepillo lateral de media luna, la limpieza de filtro Tact y el sistema Intelligent Key solo son tres de ellas.
El equipo que está atento y le ahorra una gran cantidad de tiempo: nuestra barredora-aspiradora con conductor sentado KM 125/130 R G+KSSB accionada por gasolina dispone de una gran variedad de patentes e innovaciones que amortizará pronto. Un equipamiento específico especial es sin duda el cepillo lateral de media luna, que permite barrer las esquinas con tan solo una pasada y evita el agotador repaso manual. Por otra parte, el sistema Teach, ante el desgaste, adapta automáticamente la altura de los cepillos cilíndricos principales de barrido, colocados entre las ruedas traseras, lo que le garantiza los mejores resultados de barrido en cualquier momento del servicio. Para mejorarlos aún más, puede ajustar la presión de contacto de los rodillos en tres niveles según la superficie y su grado de suciedad. Los indicadores proporcionan una monitorización total de la presión de contacto y deldesgaste a través del display multifunción. Además, la limpieza de filtro Tact, totalmente automática, garantiza un trabajo prácticamente sin polvo, mientras que el vaciado en alto electrohidráulico y el sistema Intelligent Key de Kärcher aumentan aún más el confort de trabajo y la seguridad.
Características y ventajas
Cepillo lateral de media luna
- Se acabó el laborioso barrido a mano.
- Limpieza de rincones con una sola pasada
- Se ahorran costes, ya que la limpieza previa manual ya no es necesaria y se evitan varias pasadas.
Novedosa limpieza de filtros Tact automática y muy eficaz
- Poros limpios durante mucho tiempo para un resultado de limpieza ideal.
- Limpieza automática.
- Elementos de filtro con un rendimiento cuatro veces mayor.
Sistema Teach
- Corrección automática del cepillo cilíndrico de barrido cuando aparece desgaste.
- Tres presiones de contacto ajustables con solo pulsar un botón.
- Menos desgaste en el modo Eco.
Kärcher Intelligent Key
- Programable en 28 idiomas.
- Concesión de derechos del usuario para el ajuste de los equipos.
- El equipo solo se puede mover con Intelligent Key de Kärcher.
Cepillo cilíndrico de barrido en el eje trasero
- Mejor superación de descansillos altos.
- Cepillo cilíndrico de barrido cómodo, cambio del cepillo cilíndrico de barrido en menos de 5 minutos.
- Control del cepillo cilíndrico de barrido en pocos segundos.
Panel de control
- Representación de datos de la máquina en el display (por ejemplo, visualización del desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido).
- Códigos de colores.
- Interruptor Easy Operation para la puesta en marcha de la máquina, el transporte y la función de barrido.
Concepto Power Plus
- La energía que sobra del transporte se traspasa a una batería.
- Al subir cuestas, se solicita potencia adicional para el motor.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tracción
|hidráulica
|Accionamiento – Potencia (kW)
|8,3
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|10000
|Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales (m²/h)
|13600
|Ancho útil (mm)
|880
|Ancho útil con 1 cep. lateral (mm)
|1250
|Ancho útil con 2 cep. laterales (mm)
|1700
|Depósito para la suciedad (l)
|130
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|16
|Velocidad de trabajo (km/h)
|8
|Peso (con accesorios) (kg)
|684,1
|Peso, listo para usar (kg)
|685
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|685,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Scope of supply
- Ruedas, neumáticas
- Escobilla lateral para incrementar barrido
Equipamiento
- Limpieza automática del filtro
- Trampilla para suciedad gruesa
- Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal
- Accionamiento hacia delante
- Accionamiento hacia atrás
- Sistema de aspiración
- Vaciado hidráulico en alto
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
- Indicador del estado de carga de la batería
- Contador de las horas de servicio
- Función de barrido, desconectable
- Kärcher Intelligent Key
- Sistema de inicio / paro
- Sistema Teach
- Ajuste automático del cepillo central
- Limpieza del filtro Tact
- Display multi función
- Derechos de usuario
- Concepto de servicio compartido
- Opción sistema Kit de estación
- Cepillo central en eje trasero
- Barrido dinámico
Videos
Campos de aplicación
- Aparcamientos
- Instalaciones de producción
- Sector logístico
- Hoteles
- Comercios
- Sector de los almacenes
- Aceras