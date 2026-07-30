El equipo que está atento y le ahorra una gran cantidad de tiempo: nuestra barredora-aspiradora con conductor sentado KM 125/130 R G+KSSB accionada por gasolina dispone de una gran variedad de patentes e innovaciones que amortizará pronto. Un equipamiento específico especial es sin duda el cepillo lateral de media luna, que permite barrer las esquinas con tan solo una pasada y evita el agotador repaso manual. Por otra parte, el sistema Teach, ante el desgaste, adapta automáticamente la altura de los cepillos cilíndricos principales de barrido, colocados entre las ruedas traseras, lo que le garantiza los mejores resultados de barrido en cualquier momento del servicio. Para mejorarlos aún más, puede ajustar la presión de contacto de los rodillos en tres niveles según la superficie y su grado de suciedad. Los indicadores proporcionan una monitorización total de la presión de contacto y deldesgaste a través del display multifunción. Además, la limpieza de filtro Tact, totalmente automática, garantiza un trabajo prácticamente sin polvo, mientras que el vaciado en alto electrohidráulico y el sistema Intelligent Key de Kärcher aumentan aún más el confort de trabajo y la seguridad.