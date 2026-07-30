Nuestra barredora industrial KM 120/250 R Bp Pack Classic ofrece desde el principio todo lo que los sectores de la construcción, de la industria procesadora de metales o de la fundición valoran: un diseño robusto para aplicaciones duras en entornos con mucho polvo, un accionamiento eléctrico libre de emisiones y hasta las baterías, que van incluidas en el equipo de serie. Además, el equipo es tan silencioso, que puede emplearse sin problemas en zonas sensibles al ruido tanto de interior como de exterior. El innovador sistema Flexible Footprint ofrece los mejores resultados de limpieza adaptando los cepillos perfectamente a cada suelo. La suciedad tanto basta como fina se elimina eficazmente y se recoge en un depósito para la suciedad de grandes dimensiones con sistema hidráulico de vaciado en alto, y el resistente filtro de bolsa se limpia perfectamente mediante un motor vibratorio. Otras características prácticas, como los resistentes neumáticos de caucho macizo, completan el paquete.