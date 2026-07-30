Barredora-aspiradora KM 120/250 R Bp Pack Classic
De serie con baterías a bordo: barredora industrial accionada por batería KM 120/250 R Bp Pack Classic con un alto rendimiento de superficie para aplicaciones sin emisiones en zonas sensibles al ruido.
Nuestra barredora industrial KM 120/250 R Bp Pack Classic ofrece desde el principio todo lo que los sectores de la construcción, de la industria procesadora de metales o de la fundición valoran: un diseño robusto para aplicaciones duras en entornos con mucho polvo, un accionamiento eléctrico libre de emisiones y hasta las baterías, que van incluidas en el equipo de serie. Además, el equipo es tan silencioso, que puede emplearse sin problemas en zonas sensibles al ruido tanto de interior como de exterior. El innovador sistema Flexible Footprint ofrece los mejores resultados de limpieza adaptando los cepillos perfectamente a cada suelo. La suciedad tanto basta como fina se elimina eficazmente y se recoge en un depósito para la suciedad de grandes dimensiones con sistema hidráulico de vaciado en alto, y el resistente filtro de bolsa se limpia perfectamente mediante un motor vibratorio. Otras características prácticas, como los resistentes neumáticos de caucho macizo, completan el paquete.
Características y ventajas
Estructura robusta del equipo para un trabajo seguroPermite aplicaciones en condiciones externas extremas. Prolonga la vida útil de los componentes y del equipo. La lámpara de advertencia omnidireccional incluida de serie mejora la seguridad para el usuario y para el medio ambiente.
Amplio filtro de bolsa con motor de vibraciónLa gran superficie de filtrado garantiza un trabajo sin polvo. Limpieza eficaz de los filtros con motor de vibración. Apto para cantidades de polvo especialmente grandes.
Manejo, mantenimiento y servicio extremadamente sencillosTecnología sin complicaciones con componentes probados. El fácil acceso al compartimento del motor ofrece un mantenimiento y un servicio rápidos y sencillos. Cambio del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro de bolsa sin necesidad de herramientas.
Principio de recogedor
- Garantiza unos resultados de limpieza adecuados incluso con suciedad fina.
- Recogida de suciedad gruesa sin esfuerzo.
- Escasa formación de polvo.
Sistema Flexible Footprint
- Resultados de barrido excepcionales.
- Escaso desgaste de los cepillos.
- Adaptación óptima de los cepillos a distintas superficies.
Vaciado en alto hidráulico
- Vaciado sencillo y seguro de la suciedad.
- Cómodo vaciado en alto, con una altura de hasta 1,42 metros.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Eléctrica
|Tracción
|motor de corriente continua
|Accionamiento – Potencia (V/kW)
|36 / 5
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|7200
|Ancho útil (mm)
|900
|Ancho útil con 1 cep. lateral (mm)
|1200
|Ancho útil con 2 cep. laterales (mm)
|1500
|Capacidad de la batería (Ah)
|360
|Tensión de la batería (V)
|36
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 3,5
|Depósito para la suciedad (l)
|250
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|14
|Velocidad de trabajo (km/h)
|6
|Superficie de filtrado (m²)
|6
|Peso (con accesorios) (kg)
|1200
|Peso, listo para usar (kg)
|1200
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1200
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Scope of supply
- filtro de bolsa
- Ruedas, de goma maciza
Equipamiento
- Limpieza manual del filtro
- Cepillo cilíndrico principal ajustable
- Cepillo cilíndrico principal oscilante
- Servodirección
- Regulación del flujo de aspiración
- Principio de recogedor
- Accionamiento hacia delante
- Accionamiento hacia atrás
- Sistema de aspiración
- Vaciado hidráulico en alto
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
- Indicador del estado de carga de la batería
- Contador de las horas de servicio
- Función de barrido, desconectable
- Cepillos laterales, desplegables automáticamente
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para las empresas de la industria de la construcción, la industria metalúrgica y las fundiciones
- Adecuado para uso en naves de producción, almacenamiento, logística e industria pesada
- También para aplicaciones en zonas abiertas, almacenes externos, zonas de carga y obras de construcción
Accesorios
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