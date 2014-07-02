Barredora-aspiradora KM 150/500 R D
Barredora uso industrial hidráulica, con motor diésel y dirección trasera de tres ruedas. Para aplicaciones difíciles en la industria de la construcción, metalúrgica o de la fundición.
La barredora de uso industrial KM 150/500 R D dispone de un motor diésel de bajo consumo y convence por su excelente potencia de accionamiento. La robusta máquina es ideal para aplicaciones extremas, como, por ejemplo, en la industria de materiales para la construcción, metalúrgica y de la fundición, así como en otros sectores con un alto grado de suciedad. Gracias al principio de barrido con pala puede recogerse toda la suciedad ya sea fina o gruesa. El cepillo cilíndrico de barrido se adapta automáticamente a las irregularidades del suelo y el innovador sistema de barrido reduce el desgaste al mínimo. El cepillo cilíndrico principal de barrido puede cambiarse rápidamente sin herramientas. Durante el transporte, el recipiente para la suciedad se cierra automáticamente. Dos filtros plegados planos integrados en posición horizontal proporcionan un aire limpio incluso con un alto grado de polvo. La limpieza del filtro se lleva a cabo con solo pulsar un botón gracias a un separador dual altamente eficaz. El filtro es de fácil acceso y se puede cambiar de forma sencilla sin herramientas. Y también puede accederse fácilmente al motor.
Características y ventajas
Potente sistema de filtrosFiltro plegado plano con 7 m² de superficie de filtrado. Limpieza efectiva gracias al separador dual. Para barrer sin polvo.
Puesto de trabajo cómodoTodos los elementos de control están dispuestos sinópticamente y se alcanzan con facilidad. Todas las indicaciones en el campo de visión. Opcional: cabinas con calefacción o aire acondicionado.
Manejo, mantenimiento y servicio extremadamente sencillosLa técnica más sencilla con componentes acreditados: accionamiento totalmente hidráulico, eléctrico en lugar de electrónico. Fácil acceso al compartimiento del motor para un mantenimiento rápido y sencillo. Cambio del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro plegado plano sin necesidad de herramientas.
Funciona con diésel
- Largos intervalos de trabajo.
- Potente motorización
Chasis de 4 ruedas opcional
- Mejora la tracción sobre superficies resbaladizas y terrenos irregulares.
- Aumenta el confort y la seguridad de conducción.
- Protege los suelos sensibles gracias a su reducida presión de contacto.
Vaciado en alto hidráulico
- Vaciado sencillo y seguro de la suciedad barrida
- Vaciado en alto hasta 1,52 m
Principio de recogedor
- Buen alojamiento de la suciedad barrida, ya sea fina o gruesa.
- Reducido levantamiento de polvo.
Amplia oferta de accesorios y kits de montaje
- Cómoda adaptación a las necesidades de limpieza individuales.
- Equipamiento convincente (p. ej., cabina cómoda, aire acondicionado, calefacción)
- Con un segundo y tercer cepillo lateral a petición.
Motor y accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido y los cepillos laterales completamente hidráulicos
- De escaso mantenimiento
- Sin desgaste
- Particularmente duradero.
Filtro previo ciclónico
- Larga vida útil del filtro del motor.
- Intervalos de mantenimiento más largos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Diésel
|Tracción
|Motor de 4 tiempos
|Fabricante del motor
|Yanmar
|Accionamiento – Potencia (kW)
|18,6
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|18000
|Ancho útil (mm)
|1200
|Ancho útil con 1 cep. lateral (mm)
|1500
|Ancho útil con 2 cep. laterales (mm)
|1800
|Depósito para la suciedad (l)
|500
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|18
|Velocidad de trabajo (km/h)
|12
|Superficie de filtrado (m²)
|7
|Peso (con accesorios) (kg)
|1440
|Peso, listo para usar (kg)
|1440
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Scope of supply
- Ruedas, neumáticas
Equipamiento
- Limpieza manual del filtro
- Cepillo cilíndrico principal ajustable
- Servodirección
- Regulación del flujo de aspiración
- Principio de recogedor
- Accionamiento hacia delante
- Accionamiento hacia atrás
- Sistema de aspiración
- Vaciado hidráulico en alto
- Aplicación en exteriores
- Contador de las horas de servicio
- Función de barrido, desconectable
- Cepillos laterales, desplegables automáticamente
