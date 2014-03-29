Aspiradoras

T 12/1 Header

T 15/1

El uso de una aspiradora T 15/1 ahorra electricidad y costes de energía.

  • Bajo consumo de electricidad y energía.
  • Ahorra costos.
  • Muy buen rendimiento de limpieza a pesar del ahorro de energía.
  • El nivel sonoro extremadamente bajo (59 db(A)) permite una limpieza silenciosa durante todo el día.
T 12/1

NT 35/1 Tact

El sistema automático de limpieza del filtro Tact no solo proporciona una potencia de aspiración constante, sino también una larga vida útil del filtro.

  • El filtro plegado plano se limpia por sí solo, con potentes golpes de aire selectivos. Ventaja: una vida útil del filtro mucho más larga que con los sistema de filtros convencionales.
  • Por ello, el filtro tan solo debe cambiarse muy de vez en cuando, lo cual es positivo tanto para el bolsillo como para los recursos.
  • De manera opcional, también se encuentra disponible el filtro plegado plano de fieltro de poliéster resistente a la descomposición y lavable, de forma que también garantiza una vida útil extremadamente larga incluso en aplicaciones en húmedo.
NT 35/1 Tact

Puzzi 8/1, 10/1, 10/2

En caso de suciedad ligera, una sola pastilla de detergente permite una limpieza a fondo.

  • Un rendimiento de limpieza óptimo con suciedad ligera con tan solo una pastilla.
  • El embalaje hidrosoluble genera menos residuos.
  • Adaptación individual al problema de limpieza a través de una dosificación sencilla.
  • Protección óptima de la piel gracias al embalaje de unidades individuales de las pastillas.
Bastoncillo de limpieza

Puzzi 30/4

Según el problema de limpieza puede regularse el volumen pulverizado.

  • Volumen pulverizado ajustable según el problema de limpieza.
  • Gran ahorro de agua según el volumen pulverizado seleccionado.
  • Menor contaminación por aguas residuales según el volumen pulverizado seleccionado.
  • Posibilidad de volver a transitar rápidamente las superficies textiles con el uso de poco volumen pulverizado.
406x_Puzzi304
Created with AI (artificial intelligence)

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