Sopladora de hojas a batería LB 930/36 Bp pack *EU
La eliminación de hojas y otro tipo de suciedad de manera rápida, en profundidad y sobre todo silenciosa es la principal función de nuestro soplador de hojas a batería LB 930/36 Bp Pack. Con un funcionamiento completamente exento de emisiones.
Potente, rentable y respetuoso con el medio ambiente: nuestro soplador de hojas a batería LB 930/36 Bp Pack convence plenamente. Elimina velozmente hojas, restos de basura y otros tipos de suciedad, especialmente también en puntos de difícil acceso. Es tan silencioso que puede emplearse también sin problemas en áreas sensibles a los ruidos, como zonas residenciales o cerca de colegios, hospitales o incluso durante la noche. Además, no emite ningún tipo de contaminantes ni otras sustancias nocivas para el medioambiente, presenta un manejo muy cómodo y destaca por sus mínimos costes de funcionamiento y mantenimiento.
Características y ventajas
Rascador de metalEliminación de restos y suciedad pegajosos. Protege el extremo del tubo de soplado contra el deterioro.
Boquilla de alta velocidadConcentra la capacidad de soplado en un ámbito reducido. Desprende sin dificultades incluso hojas y suciedad húmedas.
Número de revoluciones regulable de forma gradual y botón turboAdaptación óptima de la velocidad de soplado y aumento de potencia en caso necesario. Máximo control para la eliminación de hojas y suciedad resistentes.
Cómoda correa para el hombro
- Permite una posición de trabajo cómoda para un trabajo sin fatiga.
- Diseño equilibrado.
Hasta un 50 % más silenciosa que los equipos de gasolina
- Ideal para trabajos en áreas sensibles a los ruidos y trabajos nocturnos.
- Mínimo impacto sobre el ser humano y el medioambiente.
Motor sin escobillas
- Costes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil.
- Reducida generación de calor y elevada eficiencia.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
- Cambio rápido de la batería a otro equipo en función de las necesidades.
- Aumenta la productividad y la seguridad en el trabajo.
Sin emisiones de sustancias nocivas ni CO₂
- Protege el medioambiente y la salud del usuario.
Vibración considerablemente más baja en comparación con los equipos de gasolina
- Trabajar cómodamente durante periodos de tiempo prolongados.
- Protege la salud del usuario.
Costes de utilización y mantenimiento hasta un 90 por cierto inferiores respecto a equipos de gasolina
- Especialmente rentable al eliminarse los costes de gasolina.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Plataforma de baterías
|Plataforma de batería de 36 V
|Caudal de aire (m³/h)
|930
|Velocidad de aire (m/s)
|máx. 60
|Potencia de soplado (N)
|14
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|36
|Capacidad (Ah)
|6
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 40 (6,0 Ah) / máx. 50 (7,5 Ah)
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|100 - 240
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Longitud del cable del cargador (m)
|1,2
|Peso sin accesorios. (kg)
|3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|7,8
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|840 x 150 x 340
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Boquilla estándar con rascador de metal
- Boquilla de alta velocidad
- Correa para el hombro
Equipamiento
- Batería: batería Battery Power+ de 36 V / 6,0 Ah (1 unidad)
- Cargador: cargador rápido Battery Power+ de 36 V (1 unidad)
Videos
Campos de aplicación
- Para la limpieza de superficies pequeñas y medianas y para la eliminación de suciedad ligera
- Para la eliminación de suciedad en puntos de difícil acceso
- Para la eliminación de hojas, residuos verdes, suciedad y basura
- Ideal para trabajos en áreas sensibles a los ruidos y también para trabajos nocturnos
Accesorios
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