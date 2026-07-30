Potente como un motor de gasolina, pero más silencioso, sin emisiones y con unos costes de funcionamiento y mantenimiento considerablemente inferiores: nuestro cortacésped a batería LM 530/36 Bp Pack convence con su amplio equipamiento, su funcionalidad y su diseño robusto. Las ruedas con rodamiento de bola y las velocidades de marcha variables garantizan una gran maniobrabilidad y un manejo sencillo y cómodo. El sistema automático inteligente de velocidad se adapta a las particularidades del césped y contribuye así a proteger la batería y a aumentar la autonomía, mientras que la regulación central de la altura de corte garantiza resultados de corte homogéneos. La hierba cortada se recoge, se tritura o se expulsa según la opción seleccionada.