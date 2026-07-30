Cortacésped LM 530/36 Bp Pack
Robusto, eficaz y con resultados excelentes para el cuidado del césped: el cortacésped a batería LM 530/36 Bp Pack con tapa de corte realizada en acero. Empleo flexible, silencioso y sin emisiones.
Potente como un motor de gasolina, pero más silencioso, sin emisiones y con unos costes de funcionamiento y mantenimiento considerablemente inferiores: nuestro cortacésped a batería LM 530/36 Bp Pack convence con su amplio equipamiento, su funcionalidad y su diseño robusto. Las ruedas con rodamiento de bola y las velocidades de marcha variables garantizan una gran maniobrabilidad y un manejo sencillo y cómodo. El sistema automático inteligente de velocidad se adapta a las particularidades del césped y contribuye así a proteger la batería y a aumentar la autonomía, mientras que la regulación central de la altura de corte garantiza resultados de corte homogéneos. La hierba cortada se recoge, se tritura o se expulsa según la opción seleccionada.
Características y ventajas
Ajuste sencillísimo de la altura de corteRegulación sencilla y cómoda de la altura de corte precisa. Ajuste exacto de la altura de corte a la aplicación deseada.
Arranque automático variableRegulable individualmente según las necesidades del usuario mediante un control deslizante. Menor esfuerzo sin fatiga.
Sistema automático inteligente de velocidadVelocidad de corte óptima con un buen rendimiento de corte constante. Protege la batería y aumenta la autonomía.
Tapa de corte realizada en acero
- Diseño muy robusto.
- Componentes de larga vida útil.
Empleo versátil con la función 3 en 1
- La hierba se recopila, se tritura o se expulsa según la opción seleccionada.
Motor sin escobillas
- Costes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil.
- Reducida generación de calor y elevada eficiencia.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
- Cambio rápido de la batería a otro equipo en función de las necesidades.
- Aumenta la productividad y la seguridad en el trabajo.
Emisiones de ruidos notablemente inferiores en comparación con los cortacéspedes de gasolina
- Ideal para trabajos en áreas sensibles a los ruidos y trabajos nocturnos.
- Mínimo impacto sobre el ser humano y el medioambiente.
Escasas vibraciones y ausencia de emisiones en comparación con los modelos de gasolina
- Trabajar cómodamente durante periodos de tiempo prolongados.
- Protege el medioambiente y la salud del usuario.
Costes de utilización y mantenimiento hasta un 90 por cierto inferiores respecto a equipos de gasolina
- Especialmente rentable al eliminarse los costes de gasolina.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Plataforma de baterías
|Plataforma de batería de 36 V
|Ancho de corte (mm)
|530
|Altura de corte (mm)
|30 - 110
|Número de revoluciones (rpm)
|3100
|Velocidad de conducción (máx.) (km/h)
|2 - 5
|Material tapa de corte
|Acero
|Volumen del recipiente colector de hierba (l)
|70
|Material del recipiente colector de hierba
|material
|Intensidad acústica (dB)
|95
|Nivel de vibraciones (m/s²)
|0,8
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|36
|Capacidad (Ah)
|6
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|máx. 600 (6,0 Ah) / máx. 750 (7,5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 40 (6,0 Ah) / máx. 55 (7,5 Ah)
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|100 - 240
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Longitud del cable del cargador (m)
|1,2
|Peso sin accesorios. (kg)
|34,6
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|41
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1580 x 550 x 1130
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Tracción trasera
- Kit triturador
- Recipiente colector de hierba
- Cuchilla
Equipamiento
- Batería: batería Battery Power+ de 36 V / 6,0 Ah (2 unidades)
- Cargador: cargador rápido Battery Power+ de 36 V (1 unidad)
Videos
Campos de aplicación
- Para cortar superficies de césped pequeñas y medianas
- Permite el corte con saco de recogida, la expulsión lateral o el triturado de la hierba
Accesorios
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