Las zonas de difícil acceso, como bajo los bancos de los parques, alrededor de las señales de tráfico, postes de marcación de carreteras o bordillos, son la especialidad de nuestra podadora a batería LT 380/36 Bp. Pero también en pendientes y en superficies de gran tamaño este equipo potente y ligero se presenta como alternativa a las desbrozadoras de gasolina y, a diferencia de ellas, puede emplearse sin problemas en áreas sensibles a los ruidos. La LT 380/36 Bp dispone de un amplio ancho de corte y gran autonomía, funciona sin emisiones de gases y con mínimas vibraciones y destaca, además, por su asa ergonómica regulable y una óptima distribución del peso. Permite así largas jornadas de trabajo sin fatiga.