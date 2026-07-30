Cortabordes LT 380/36 Bp
Ideal para puntos de difícil acceso, pero igual de eficaz sobre el terreno: nuestra potente podadora a batería LT 380/36 Bp destaca por su extraordinaria flexibilidad y su cómodo manejo.
Las zonas de difícil acceso, como bajo los bancos de los parques, alrededor de las señales de tráfico, postes de marcación de carreteras o bordillos, son la especialidad de nuestra podadora a batería LT 380/36 Bp. Pero también en pendientes y en superficies de gran tamaño este equipo potente y ligero se presenta como alternativa a las desbrozadoras de gasolina y, a diferencia de ellas, puede emplearse sin problemas en áreas sensibles a los ruidos. La LT 380/36 Bp dispone de un amplio ancho de corte y gran autonomía, funciona sin emisiones de gases y con mínimas vibraciones y destaca, además, por su asa ergonómica regulable y una óptima distribución del peso. Permite así largas jornadas de trabajo sin fatiga.
Características y ventajas
Asa redonda ergonómicaPermite un trabajo cómodo. Regulable individualmente para cada usuario.
Robusto cabezal de corteSencillo reajuste del hilo para desbrozadoras pulsando el botón en el suelo. Montaje sencillo y cómodo del hilo.
Velocidad variablePermite la adaptación a cada uso específico. Prolonga la autonomía.
Cómoda correa para el hombro
- Permite una posición de trabajo cómoda para un trabajo sin fatiga.
- Diseño equilibrado.
Motor sin escobillas
- Costes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil.
- Reducida generación de calor y elevada eficiencia.
Lista en todo momento gracias a la tecnología de iones de litio
- Arranque pulsando un botón.
- Autónoma, segura y sin cables.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
- Cambio rápido de la batería a otro equipo en función de las necesidades.
- Aumenta la productividad y la seguridad en el trabajo.
Sin emisiones de sustancias nocivas ni CO₂
- Protege el medioambiente y la salud del usuario.
Vibración considerablemente más baja en comparación con los equipos de gasolina
- Trabajar cómodamente durante periodos de tiempo prolongados.
- Protege la salud del usuario.
Costes de utilización y mantenimiento hasta un 90 por cierto inferiores respecto a equipos de gasolina
- Especialmente rentable al eliminarse los costes de gasolina.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Plataforma de baterías
|Plataforma de batería de 36 V
|Diámetro de hilo (mm)
|1,6
|Alimentación del hilo
|Sistema recojecable automático
|Geometría del hilo
|redondo con huecos
|Regulación de la velocidad
|sí
|Número de revoluciones (rpm)
|Nivel 1: 4600 / Nivel 2: 5600
|Diámetro de corte (cm)
|38
|Tensión (V)
|36
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 35 (6,0 Ah) / máx. 45 (7,5 Ah)
|Peso sin accesorios. (kg)
|3,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|5,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1780 x 360 x 250
Scope of supply
- Asa adicional
- Correa para el hombro
- Llave Allen
- Carrete de hilo
Videos
Campos de aplicación
- Para el corte de hierba en puntos de difícil acceso
- Para el corte de hierba alrededor de señales de tráfico, árboles o debajo de bancos de parque
- Para trabajos en terrenos con pendiente
- Adecuada también para hierbas altas y resistentes
Accesorios
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