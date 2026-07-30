Cortabordes LT 380/36 Bp

Ideal para puntos de difícil acceso, pero igual de eficaz sobre el terreno: nuestra potente podadora a batería LT 380/36 Bp destaca por su extraordinaria flexibilidad y su cómodo manejo.

Las zonas de difícil acceso, como bajo los bancos de los parques, alrededor de las señales de tráfico, postes de marcación de carreteras o bordillos, son la especialidad de nuestra podadora a batería LT 380/36 Bp. Pero también en pendientes y en superficies de gran tamaño este equipo potente y ligero se presenta como alternativa a las desbrozadoras de gasolina y, a diferencia de ellas, puede emplearse sin problemas en áreas sensibles a los ruidos. La LT 380/36 Bp dispone de un amplio ancho de corte y gran autonomía, funciona sin emisiones de gases y con mínimas vibraciones y destaca, además, por su asa ergonómica regulable y una óptima distribución del peso. Permite así largas jornadas de trabajo sin fatiga.

Características y ventajas
Cortabordes LT 380/36 Bp: Asa redonda ergonómica
Asa redonda ergonómica
Permite un trabajo cómodo. Regulable individualmente para cada usuario.
Cortabordes LT 380/36 Bp: Robusto cabezal de corte
Robusto cabezal de corte
Sencillo reajuste del hilo para desbrozadoras pulsando el botón en el suelo. Montaje sencillo y cómodo del hilo.
Cortabordes LT 380/36 Bp: Velocidad variable
Velocidad variable
Permite la adaptación a cada uso específico. Prolonga la autonomía.
Cómoda correa para el hombro
  • Permite una posición de trabajo cómoda para un trabajo sin fatiga.
  • Diseño equilibrado.
Motor sin escobillas
  • Costes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil.
  • Reducida generación de calor y elevada eficiencia.
Lista en todo momento gracias a la tecnología de iones de litio
  • Arranque pulsando un botón.
  • Autónoma, segura y sin cables.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
  • Cambio rápido de la batería a otro equipo en función de las necesidades.
  • Aumenta la productividad y la seguridad en el trabajo.
Sin emisiones de sustancias nocivas ni CO₂
  • Protege el medioambiente y la salud del usuario.
Vibración considerablemente más baja en comparación con los equipos de gasolina
  • Trabajar cómodamente durante periodos de tiempo prolongados.
  • Protege la salud del usuario.
Costes de utilización y mantenimiento hasta un 90 por cierto inferiores respecto a equipos de gasolina
  • Especialmente rentable al eliminarse los costes de gasolina.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Plataforma de baterías Plataforma de batería de 36 V
Diámetro de hilo (mm) 1,6
Alimentación del hilo Sistema recojecable automático
Geometría del hilo redondo con huecos
Regulación de la velocidad
Número de revoluciones (rpm) Nivel 1: 4600 / Nivel 2: 5600
Diámetro de corte (cm) 38
Tensión (V) 36
Autonomía por cada carga de la batería (min) máx. 35 (6,0 Ah) / máx. 45 (7,5 Ah)
Peso sin accesorios. (kg) 3,5
Peso con embalaje incluido. (kg) 5,6
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1780 x 360 x 250

Scope of supply

  • Asa adicional
  • Correa para el hombro
  • Llave Allen
  • Carrete de hilo
Cortabordes LT 380/36 Bp
Cortabordes LT 380/36 Bp
Cortabordes LT 380/36 Bp
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Campos de aplicación
  • Para el corte de hierba en puntos de difícil acceso
  • Para el corte de hierba alrededor de señales de tráfico, árboles o debajo de bancos de parque
  • Para trabajos en terrenos con pendiente
  • Adecuada también para hierbas altas y resistentes
Accesorios
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