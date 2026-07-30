Fregadora-aspiradora B 120 W DOSE (Disc)
La fregadora-aspiradora con acompañante B 120 W Bp DOSE está pensada para cubrir superficies de entre 2000 y 4500 m². Con cabezal de cepillos circulares, dosificación del detergente, tracción.
La fregadora-aspiradora con acompañante y dosificación del detergente B 120 W Bp Dose para baterías de 170 Ah a 240 Ah está disponible con cabezal de cepillos circulares con un ancho útil de 75 cm, 90 cm y 110 cm. El volumen de suministro incluye un cabezal de cepillos con función de descenso automática y tobera, una pantalla LCD de gran superficie muy fácil de usar y elementos de control codificados por colores para tener una excelente visión de conjunto. Además, el equipo está equipado con un práctico sistema de llaves KIK, presión de apriete ajustable eléctricamente y distintos modos de limpieza disponibles. La función opcional Auto-Fill permite un llenado eficiente del depósito de agua limpia. Con el sistema opcional de lavado del depósito, el lavado del depósito de agua sucia resulta especialmente fácil e higiénico.
Características y ventajas
4 baterías para escoger
- Tipo de baterías: baterías de 170 Ah / 180 Ah / 240 Ah sin mantenimiento y batería de 180 Ah con mantenimiento reducido.
- La curva de carga del cargador para montaje empotrado puede ajustarse según los diferentes tipos de baterías.
- Vida útil de la batería más larga.
Función Auto-Fill
- Ahorro de tiempo en el llenado del depósito de agua limpia.
- El llenado de agua fresca se detendrá automáticamente cuando el depósito esté lleno.
Elevación y descenso automáticos del cabezal de cepillos y del labio trasero de aspiración
- El cabezal de cepillos y el labio trasero de aspiración se detendrán automáticamente en función del programa de limpieza seleccionado.
- Práctico: con marcha atrás, el labio trasero de aspiración se levanta automáticamente.
Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares
- Manejo sencillo: soltar el cepillo pisando el pedal, enclavarlo bajándolo o encajándolo a mano.
- Con ancho de trabajo opcional de 75, 90 o 110 cm.
Interruptor selector EASY-Operation
- Manejo sencillísimo.
- Las funciones básicas pueden manejarse cómodamente con un conmutador de selección de programa.
Modo ahorro eco!efficiency
- Muy silencioso y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (por ejemplo, hospitales u hoteles).
- Para reducir claramente el consumo energético y alargar sustancialmente la capacidad de las baterías.
Manejo sencillo
- Manejo sencillo gracias a los elementos de control sinópticos según un código de colores
- Manejo simplificado y periodo de instrucción más corto.
Presión de empuje de cepillos ajustable
- Ajuste eléctrico de la presión de apriete.
- Ajuste de la presión de apriete según necesidades.
Potente tracción
- Marcha adelante o atrás sin escalonamiento.
- Posibilidad de preajuste de la velocidad máxima.
Tobera recta, curva o acodada
- Sistema de aspiración óptimo en cualquier tipo de suelo.
- Tipos de labios de aspiración: caucho natural, poliuretano resistente al aceite, ranurado (suelos delicados), cerrado (suelos rugosos).
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1160
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|120 / 120
|Batería (V/Ah)
|36 / 240
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|100 - 240
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|7 - 25
|Consumo de agua (l/min)
|10
|Nivel de presión acústica (dB)
|69
|Tensión (V)
|100 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Potencia de conexión (W)
|2200
|Peso sin accesorios. (kg)
|450
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1782 x 977 x 1153
Scope of supply
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- Cargador
Equipamiento
- FACT
- Potente tracción
- Sistema de dos depósitos.