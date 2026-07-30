Fregadora-aspiradora B 120 W DOSE (Disc)

La fregadora-aspiradora con acompañante B 120 W Bp DOSE está pensada para cubrir superficies de entre 2000 y 4500 m². Con cabezal de cepillos circulares, dosificación del detergente, tracción.

La fregadora-aspiradora con acompañante y dosificación del detergente B 120 W Bp Dose para baterías de 170 Ah a 240 Ah está disponible con cabezal de cepillos circulares con un ancho útil de 75 cm, 90 cm y 110 cm. El volumen de suministro incluye un cabezal de cepillos con función de descenso automática y tobera, una pantalla LCD de gran superficie muy fácil de usar y elementos de control codificados por colores para tener una excelente visión de conjunto. Además, el equipo está equipado con un práctico sistema de llaves KIK, presión de apriete ajustable eléctricamente y distintos modos de limpieza disponibles. La función opcional Auto-Fill permite un llenado eficiente del depósito de agua limpia. Con el sistema opcional de lavado del depósito, el lavado del depósito de agua sucia resulta especialmente fácil e higiénico.

Características y ventajas
4 baterías para escoger
  • Tipo de baterías: baterías de 170 Ah / 180 Ah / 240 Ah sin mantenimiento y batería de 180 Ah con mantenimiento reducido.
  • La curva de carga del cargador para montaje empotrado puede ajustarse según los diferentes tipos de baterías.
  • Vida útil de la batería más larga.
Función Auto-Fill
  • Ahorro de tiempo en el llenado del depósito de agua limpia.
  • El llenado de agua fresca se detendrá automáticamente cuando el depósito esté lleno.
Elevación y descenso automáticos del cabezal de cepillos y del labio trasero de aspiración
  • El cabezal de cepillos y el labio trasero de aspiración se detendrán automáticamente en función del programa de limpieza seleccionado.
  • Práctico: con marcha atrás, el labio trasero de aspiración se levanta automáticamente.
Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares
  • Manejo sencillo: soltar el cepillo pisando el pedal, enclavarlo bajándolo o encajándolo a mano.
  • Con ancho de trabajo opcional de 75, 90 o 110 cm.
Interruptor selector EASY-Operation
  • Manejo sencillísimo.
  • Las funciones básicas pueden manejarse cómodamente con un conmutador de selección de programa.
Modo ahorro eco!efficiency
  • Muy silencioso y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (por ejemplo, hospitales u hoteles).
  • Para reducir claramente el consumo energético y alargar sustancialmente la capacidad de las baterías.
Manejo sencillo
  • Manejo sencillo gracias a los elementos de control sinópticos según un código de colores
  • Manejo simplificado y periodo de instrucción más corto.
Presión de empuje de cepillos ajustable
  • Ajuste eléctrico de la presión de apriete.
  • Ajuste de la presión de apriete según necesidades.
Potente tracción
  • Marcha adelante o atrás sin escalonamiento.
  • Posibilidad de preajuste de la velocidad máxima.
Tobera recta, curva o acodada
  • Sistema de aspiración óptimo en cualquier tipo de suelo.
  • Tipos de labios de aspiración: caucho natural, poliuretano resistente al aceite, ranurado (suelos delicados), cerrado (suelos rugosos).
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Ancho útil al aspirar. (mm) 1160
Depósito de agua limpia/sucia (l) 120 / 120
Batería (V/Ah) 36 / 240
Tensión (conexión de red del cargador) (V) 100 - 240
Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz) 50 - 60
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²) 7 - 25
Consumo de agua (l/min) 10
Nivel de presión acústica (dB) 69
Tensión (V) 100 - 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Potencia de conexión (W) 2200
Peso sin accesorios. (kg) 450
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1782 x 977 x 1153

Scope of supply

  • Cepillo circular: 2 Unidad(es)
  • Cargador

Equipamiento

  • FACT
  • Potente tracción
  • Sistema de dos depósitos.
Fregadora-aspiradora B 120 W DOSE (Disc)
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Created with AI (artificial intelligence)

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