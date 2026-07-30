La fregadora-aspiradora con acompañante y dosificación del detergente B 120 W Bp Dose para baterías de 170 Ah a 240 Ah está disponible con cabezal de cepillos circulares con un ancho útil de 75 cm, 90 cm y 110 cm. El volumen de suministro incluye un cabezal de cepillos con función de descenso automática y tobera, una pantalla LCD de gran superficie muy fácil de usar y elementos de control codificados por colores para tener una excelente visión de conjunto. Además, el equipo está equipado con un práctico sistema de llaves KIK, presión de apriete ajustable eléctricamente y distintos modos de limpieza disponibles. La función opcional Auto-Fill permite un llenado eficiente del depósito de agua limpia. Con el sistema opcional de lavado del depósito, el lavado del depósito de agua sucia resulta especialmente fácil e higiénico.