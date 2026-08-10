Fregadora-aspiradora BD 43/35 C Ep
Con alimentación de red y eficaz: la fregadora-aspiradora BD 43/35 C Ep *UL con tecnología de cepillos circulares de esponja consigue hasta 1700 m²/h, incluso con una alimentación de tensión baja de 120 V / 60 Hz.
No importa si es para la limpieza a fondo o la limpieza de mantenimiento, si es para un uso ocasional o un funcionamiento continuo: la fregadora-aspiradora alimentada por red y de conducción manual BD 43/35 C Ep *UL con tecnología de cepillos circulares de esponja es la elección ideal para la limpieza de superficies pequeñas (incluso muy ocupadas) de hasta 900 m². Especialmente ventajoso: incluso con una alimentación de tensión baja de 120 V / 60 Hz, le ofrece la máxima potencia. El equipo compacto, manejable y silencioso también convence por la buena visión que ofrece de la superficie que se debe limpiar, por un ancho útil de 43 cm y un volumen del depósito de 35 l. Este sencillo equipo, provisto de nuestro sistema Easy Operation y de sus elementos de control amarillos, es muy fácil de manejar. La limpieza del equipo también es rápida y fácil. Opcionalmente se encuentran a disposición patines traseros de aspiración rectos o curvos, que deben pedirse por separado.
Características y ventajas
Elementos de control robustosDesarrollado para el uso diario. Equipo robusto, de larga vida útil y fiable.
Manejo sencillo gracias al panel Easy OperationSímbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico. Fases de preparación cortas. Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos.
Equipo pequeño y compactoEquipo especialmente manejable. Buena visibilidad de la superficie que se debe limpiar.
Gran volumen del depósito para unos intervalos de trabajo prolongados
- El gran volumen del depósito garantiza unos intervalos de trabajo largos sin interrupciones.
- Para una limpieza muy eficaz y rentable.
Sistema de estación base
- Posibilidad de colocar ganchos, depósitos, mopas, etc.
- Pueden transportarse utensilios de limpieza adicionales.
Modelo básico económico en la gama de 25 hasta 35 l
- Muy buena relación precio-potencia.
- Reducido a lo más importante.
Elementos de control amarillos y muy visibles
- Los elementos de control amarillos facilitan el manejo y acortan el periodo de programación.
Patín trasero de aspiración recto o curvo disponible
- Con la elección del patín trasero de aspiración se puede adaptar a las condiciones del suelo predominantes.
Equipo con alimentación de corriente
- Escaso peso y bajos costes de adquisición.
- Adecuado tanto para las necesidades ocasionales como para un uso continuo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Alimentación de red
|Tracción
|Avance mediante rotación de los cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|430
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|750
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|35 / 35
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|1720
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1250
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 2,7
|Tensión (V)
|120
|Frecuencia (Hz)
|60
|Potencia de conexión (W)
|1400
|Color
|Antracita
|Peso sin accesorios. (kg)
|43,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- tobera, forma de V
Equipamiento
- Sistema de dos depósitos.
- Alimentación de red
Videos
Accesorios
Detergentes
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.