Fregadora-aspiradora BD 43/35 C Ep

Con alimentación de red y eficaz: la fregadora-aspiradora BD 43/35 C Ep *UL con tecnología de cepillos circulares de esponja consigue hasta 1700 m²/h, incluso con una alimentación de tensión baja de 120 V / 60 Hz.

No importa si es para la limpieza a fondo o la limpieza de mantenimiento, si es para un uso ocasional o un funcionamiento continuo: la fregadora-aspiradora alimentada por red y de conducción manual BD 43/35 C Ep *UL con tecnología de cepillos circulares de esponja es la elección ideal para la limpieza de superficies pequeñas (incluso muy ocupadas) de hasta 900 m². Especialmente ventajoso: incluso con una alimentación de tensión baja de 120 V / 60 Hz, le ofrece la máxima potencia. El equipo compacto, manejable y silencioso también convence por la buena visión que ofrece de la superficie que se debe limpiar, por un ancho útil de 43 cm y un volumen del depósito de 35 l. Este sencillo equipo, provisto de nuestro sistema Easy Operation y de sus elementos de control amarillos, es muy fácil de manejar. La limpieza del equipo también es rápida y fácil. Opcionalmente se encuentran a disposición patines traseros de aspiración rectos o curvos, que deben pedirse por separado.

Características y ventajas
Fregadora-aspiradora BD 43/35 C Ep: Elementos de control robustos
Elementos de control robustos
Desarrollado para el uso diario. Equipo robusto, de larga vida útil y fiable.
Fregadora-aspiradora BD 43/35 C Ep: Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation
Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation
Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico. Fases de preparación cortas. Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos.
Fregadora-aspiradora BD 43/35 C Ep: Equipo pequeño y compacto
Equipo pequeño y compacto
Equipo especialmente manejable. Buena visibilidad de la superficie que se debe limpiar.
Gran volumen del depósito para unos intervalos de trabajo prolongados
  • El gran volumen del depósito garantiza unos intervalos de trabajo largos sin interrupciones.
  • Para una limpieza muy eficaz y rentable.
Sistema de estación base
  • Posibilidad de colocar ganchos, depósitos, mopas, etc.
  • Pueden transportarse utensilios de limpieza adicionales.
Modelo básico económico en la gama de 25 hasta 35 l
  • Muy buena relación precio-potencia.
  • Reducido a lo más importante.
Elementos de control amarillos y muy visibles
  • Los elementos de control amarillos facilitan el manejo y acortan el periodo de programación.
Patín trasero de aspiración recto o curvo disponible
  • Con la elección del patín trasero de aspiración se puede adaptar a las condiciones del suelo predominantes.
Equipo con alimentación de corriente
  • Escaso peso y bajos costes de adquisición.
  • Adecuado tanto para las necesidades ocasionales como para un uso continuo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Alimentación de red
Tracción Avance mediante rotación de los cepillos
Ancho útil de los cepillos (mm) 430
Ancho útil al aspirar. (mm) 750
Depósito de agua limpia/sucia (l) 35 / 35
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) 1720
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 1250
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Consumo de agua (l/min) máx. 2,7
Tensión (V) 120
Frecuencia (Hz) 60
Potencia de conexión (W) 1400
Color Antracita
Peso sin accesorios. (kg) 43,3
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1135 x 520 x 1025

Scope of supply

  • Cepillo circular: 1 Unidad(es)
  • tobera, forma de V

Equipamiento

  • Sistema de dos depósitos.
  • Alimentación de red
Fregadora-aspiradora BD 43/35 C Ep
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