No importa si es para la limpieza a fondo o la limpieza de mantenimiento, si es para un uso ocasional o un funcionamiento continuo: la fregadora-aspiradora alimentada por red y de conducción manual BD 43/35 C Ep *UL con tecnología de cepillos circulares de esponja es la elección ideal para la limpieza de superficies pequeñas (incluso muy ocupadas) de hasta 900 m². Especialmente ventajoso: incluso con una alimentación de tensión baja de 120 V / 60 Hz, le ofrece la máxima potencia. El equipo compacto, manejable y silencioso también convence por la buena visión que ofrece de la superficie que se debe limpiar, por un ancho útil de 43 cm y un volumen del depósito de 35 l. Este sencillo equipo, provisto de nuestro sistema Easy Operation y de sus elementos de control amarillos, es muy fácil de manejar. La limpieza del equipo también es rápida y fácil. Opcionalmente se encuentran a disposición patines traseros de aspiración rectos o curvos, que deben pedirse por separado.