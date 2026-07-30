Fregadora-aspiradora B 150 R Adv + D 90
Fregadora aspiradora con conductor B 150 R Adv + D90 con tracción en las 4 ruedas y 2 cepillos circulares con un ancho útil de 90 cm. Alto rendimiento de superficie: de 5000 a 10 000 m². Funcionamiento con batería.
La B 150 R Adv + D90, de diseño compacto, resulta extremadamente manejable. La fregadora aspiradora con conductor accionada por batería puede maniobrarse fácilmente incluso en zonas llenas de rincones. Cargar la batería es sumamente sencillo gracias al cargador para montaje empotrado. Los dos cepillos circulares tienen un ancho útil de 90 cm. La máquina convence en curvas y pendientes gracias a su excelente tracción en las 4 ruedas. Ventaja adicional: su manejo sencillo gracias a los elementos de control codificados por color, el interruptor EASY Operation, el sistema KIK y la gran pantalla en color. El nivel eco!efficiency garantiza el ahorro de agua y de energía, así como la reducción del nivel sonoro. El sistema de enjuague de depósito proporciona una limpieza sencilla e higiénica del depósito de agua sucia. Mientras se llena el depósito de agua limpia, pueden llevarse a cabo otras tareas con total tranquilidad, gracias a la función Auto-Fill (ejemplo de configuración; otras variantes de equipamiento disponibles).
Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares
- Cambio sencillo de los cepillos circulares o los platos impulsores.
- Cepillos circulares disponibles en diferentes durezas: blandos, medios y duros
- Modelos cilíndricos, especialmente cuando se trata de suelos lisos.
Tracción en las 4 ruedas
- Aplicable también en aparcamientos empinados.
- Capacidad de subida de hasta un 18 % con servicio de limpieza.
- Trazada muy estable, incluso en suelos lisos.
Innovador sistema KIK
- Incrementa la seguridad contra una operación incorrecta
- Reducción de costo de servicio.
- Fácil ajuste para satisfacer las demandas individuales de limpieza.
Función Auto-Fill
- Llenado automático del depósito de agua limpia
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.
4 baterías para escoger
- Tipo de baterías: 36V/180Ah sin mantenimiento, 36V/180Ah con mantenimiento reducido, 36V/240Ah sin mantenimiento, 36V/240Ah con mantenimiento reducido.
Modo ahorro eco!efficiency
- Reducción en el consumo de energía
- Mayor tiempo de limpieza por carga
- Silenciosa, ideal para áreas sensibles al ruido
Display grande a color
- Posición clara del programa de limpieza
- Cambios al programa: rápidos y sencillos.
Sistema de enjuague del tanque (opcional).
- Depósito de agua sucia fácil de limpiar
- Ahorro de hasta un 70% de agua en comparación con la limpieza con una manguera de agua convencional.
- Mejor higiene
Máquina configurable
- Selección de equipamiento libre.
- Adaptación perfecta de la máquina a las necesidades de limpieza.
- Solución eficiente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|900
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1180
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|150 / 150
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|9000
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|6300
|Batería (V)
|36
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|100 - 240
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|15
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|34
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 7
|Nivel de presión acústica (dB)
|61
|Potencia de conexión (W)
|hasta 3300
|Peso total permitido (kg)
|957
|Peso sin accesorios. (kg)
|702
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1790 x 1080 x 1800
Scope of supply
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- Tobera curva
- Cepillos laterales
Equipamiento
- Potente tracción
- Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos
- DOSE
- Sistema de dos depósitos.
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Robusta protección contra impactos frontales
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Interruptor flotador eléctrico y mecánico
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Videos
Campos de aplicación
- Aparcamientos
- Para el empleo en ámbitos de producción como, por ejemplo, naves industriales
- Ideal también para el ámbito de logística, por ejemplo, para la limpieza de almacenes
- Para una limpieza en profundidad o de mantenimiento rápida y eficiente en centros comerciales