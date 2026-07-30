La B 150 R Adv + D90, de diseño compacto, resulta extremadamente manejable. La fregadora aspiradora con conductor accionada por batería puede maniobrarse fácilmente incluso en zonas llenas de rincones. Cargar la batería es sumamente sencillo gracias al cargador para montaje empotrado. Los dos cepillos circulares tienen un ancho útil de 90 cm. La máquina convence en curvas y pendientes gracias a su excelente tracción en las 4 ruedas. Ventaja adicional: su manejo sencillo gracias a los elementos de control codificados por color, el interruptor EASY Operation, el sistema KIK y la gran pantalla en color. El nivel eco!efficiency garantiza el ahorro de agua y de energía, así como la reducción del nivel sonoro. El sistema de enjuague de depósito proporciona una limpieza sencilla e higiénica del depósito de agua sucia. Mientras se llena el depósito de agua limpia, pueden llevarse a cabo otras tareas con total tranquilidad, gracias a la función Auto-Fill (ejemplo de configuración; otras variantes de equipamiento disponibles).