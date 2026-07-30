Fregadora-aspiradora B 150 R + D 90

B 150 R + D90: perfecta para superficies medianas de 3000 a 6000 m². La fregadora aspiradora con conductor compacta y accionada por batería cuenta con 2 cepillos circulares (ancho útil de 90 cm) y depósitos de 150 l.

Para la fregadora aspiradora con conductor accionada por batería B 150 R + D90, compacta y extremadamente manejable, los interiores con muchos rincones son cosa fácil. La máquina dispone de dos cepillos circulares (ancho útil de 90 cm) y puede equiparse con un cargador para montaje empotrado (opcional). El código de colores de los elementos de control y el interruptor EASY Operation proporcionan un manejo cómodo. Todos los ajustes se realizan en la gran pantalla en color. Como protección frente a un manejo erróneo, pueden asignarse derechos de acceso por medio del sistema KIK. El nivel eco!efficiency ahorra agua y energía y reduce el nivel sonoro. El sistema opcional de enjuague de depósito garantiza una limpieza sencilla e higiénica del depósito de agua sucia y la función opcional Auto-Fill ahorra tiempo al llenar el depósito de agua limpia. (esto solo es un ejemplo de configuración; hay disponibles diferentes variantes de equipamiento).

Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
  • Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
  • Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
  • Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares
  • Cambio sencillo de los cepillos circulares o los platos impulsores.
  • Cepillos circulares disponibles en diferentes durezas: blandos, medios y duros
  • Modelos cilíndricos, especialmente cuando se trata de suelos lisos.
Innovador sistema KIK
  • Incrementa la seguridad contra una operación incorrecta
  • Reducción de costo de servicio.
  • Fácil ajuste para satisfacer las demandas individuales de limpieza.
Modo ahorro eco!efficiency
  • Reducción en el consumo de energía
  • Mayor tiempo de limpieza por carga
  • Silenciosa, ideal para áreas sensibles al ruido
Display grande a color
  • Posición clara del programa de limpieza
  • Cambios al programa: rápidos y sencillos.
Auto llenado (opcional)
  • Llenado automático del depósito de agua limpia
  • Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.
4 baterías para escoger
  • Tipo de baterías: 36V/180Ah sin mantenimiento, 36V/180Ah con mantenimiento reducido, 36V/240Ah sin mantenimiento, 36V/240Ah con mantenimiento reducido.
Sistema de enjuague del tanque (opcional).
  • Depósito de agua sucia fácil de limpiar
  • Ahorro de hasta un 70% de agua en comparación con la limpieza con una manguera de agua convencional.
  • Mejor higiene
Cargador integrado
  • No se requiere un cargador por separado.
  • Manejo conveniente y sencillo.
  • Se ajusta a diferentes tipos de baterías
Manejo sencillo
  • Manejo sencillo gracias a los elementos de control sinópticos según un código de colores
  • Operación sencilla y tiempos de capacitación reducidos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Ancho útil de los cepillos (mm) 900
Ancho útil al aspirar. (mm) 1180
Depósito de agua limpia/sucia (l) 150 / 150
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) 5400
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 3800
Batería (V) 36
Capacidad de las baterías (h) máx. 5
Tensión (conexión de red del cargador) (V) 100 - 240
Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz) 50 - 60
Capacidad de subida de pendientes (%) 10
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²) 89
Consumo de agua (l/min) máx. 7
Nivel de presión acústica (dB) 61
Potencia de conexión (W) hasta 2400
Peso total permitido (kg) 957
Peso sin accesorios. (kg) 702
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1790 x 1080 x 1800

Scope of supply

  • Cepillo circular: 2 Unidad(es)
  • Cargador integrado
  • Tobera curva

Equipamiento

  • Potente tracción
  • Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos
  • DOSE
  • Electroválvulas
  • Sistema de dos depósitos.
  • Luz diurna de marcha de serie
  • Tipo de labios de aspiración: Linatex®
  • Robusta protección contra impactos frontales
  • Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
  • Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
  • Interruptor flotador eléctrico y mecánico
  • Interruptor selector de servicio Easy Operation
Fregadora-aspiradora B 150 R + D 90
Fregadora-aspiradora B 150 R + D 90
Fregadora-aspiradora B 150 R + D 90
Fregadora-aspiradora B 150 R + D 90
Videos
Campos de aplicación
  • Centros comerciales / mercados de materiales para construcción
  • Aparcamientos
  • Para el uso en empresas de transporte y logística
  • Para tareas de limpieza en la industria alimentaria y la industria química
Accesorios
Detergentes
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Created with AI (artificial intelligence)

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KÄRCHER MÉXICO

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Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

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