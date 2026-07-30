Fregadora-aspiradora B 150 R + D 90
B 150 R + D90: perfecta para superficies medianas de 3000 a 6000 m². La fregadora aspiradora con conductor compacta y accionada por batería cuenta con 2 cepillos circulares (ancho útil de 90 cm) y depósitos de 150 l.
Para la fregadora aspiradora con conductor accionada por batería B 150 R + D90, compacta y extremadamente manejable, los interiores con muchos rincones son cosa fácil. La máquina dispone de dos cepillos circulares (ancho útil de 90 cm) y puede equiparse con un cargador para montaje empotrado (opcional). El código de colores de los elementos de control y el interruptor EASY Operation proporcionan un manejo cómodo. Todos los ajustes se realizan en la gran pantalla en color. Como protección frente a un manejo erróneo, pueden asignarse derechos de acceso por medio del sistema KIK. El nivel eco!efficiency ahorra agua y energía y reduce el nivel sonoro. El sistema opcional de enjuague de depósito garantiza una limpieza sencilla e higiénica del depósito de agua sucia y la función opcional Auto-Fill ahorra tiempo al llenar el depósito de agua limpia. (esto solo es un ejemplo de configuración; hay disponibles diferentes variantes de equipamiento).
Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares
- Cambio sencillo de los cepillos circulares o los platos impulsores.
- Cepillos circulares disponibles en diferentes durezas: blandos, medios y duros
- Modelos cilíndricos, especialmente cuando se trata de suelos lisos.
Innovador sistema KIK
- Incrementa la seguridad contra una operación incorrecta
- Reducción de costo de servicio.
- Fácil ajuste para satisfacer las demandas individuales de limpieza.
Modo ahorro eco!efficiency
- Reducción en el consumo de energía
- Mayor tiempo de limpieza por carga
- Silenciosa, ideal para áreas sensibles al ruido
Display grande a color
- Posición clara del programa de limpieza
- Cambios al programa: rápidos y sencillos.
Auto llenado (opcional)
- Llenado automático del depósito de agua limpia
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.
4 baterías para escoger
- Tipo de baterías: 36V/180Ah sin mantenimiento, 36V/180Ah con mantenimiento reducido, 36V/240Ah sin mantenimiento, 36V/240Ah con mantenimiento reducido.
Sistema de enjuague del tanque (opcional).
- Depósito de agua sucia fácil de limpiar
- Ahorro de hasta un 70% de agua en comparación con la limpieza con una manguera de agua convencional.
- Mejor higiene
Cargador integrado
- No se requiere un cargador por separado.
- Manejo conveniente y sencillo.
- Se ajusta a diferentes tipos de baterías
Manejo sencillo
- Manejo sencillo gracias a los elementos de control sinópticos según un código de colores
- Operación sencilla y tiempos de capacitación reducidos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|900
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1180
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|150 / 150
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|5400
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|3800
|Batería (V)
|36
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|100 - 240
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|89
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 7
|Nivel de presión acústica (dB)
|61
|Potencia de conexión (W)
|hasta 2400
|Peso total permitido (kg)
|957
|Peso sin accesorios. (kg)
|702
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1790 x 1080 x 1800
Scope of supply
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- Cargador integrado
- Tobera curva
Equipamiento
- Potente tracción
- Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos
- DOSE
- Electroválvulas
- Sistema de dos depósitos.
- Luz diurna de marcha de serie
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Robusta protección contra impactos frontales
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Interruptor flotador eléctrico y mecánico
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Videos
Campos de aplicación
- Centros comerciales / mercados de materiales para construcción
- Aparcamientos
- Para el uso en empresas de transporte y logística
- Para tareas de limpieza en la industria alimentaria y la industria química