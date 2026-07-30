Limpiar superficies muy grandes de forma rápida y completa sin depender prácticamente de la capacidad limitada de la batería no supone ningún problema para la potente fregadora-aspiradora con conductor sentado B 220 R. Equipada de serie con dos grandes baterías AGM de 285 Ah y un cargador integrado, esta limpiadora de suelos puede utilizarse hasta 5 horas seguidas. Gracias al gran cabezal de cepillos circulares con un ancho de trabajo de 110 centímetros, la robusta tobera de última generación y los dos depósitos de 220 litros para agua limpia y sucia, ofrece un rendimiento de limpieza de hasta 11.000 m²/h. La codificación de colores bien diseñada de los elementos de control facilita el manejo, mientras que el sistema patentado de llave KIK previene eficazmente los errores de manejo. Gracias al sistema Auto Fill, que permite llenar rápidamente el depósito de agua limpia, y el sistema de lavado automático del depósito de agua sucia, el sistema de dosificación de detergente DOSE, así como la luz de marcha diurna, la luz de aviso giratoria, la protección contra impactos frontales, la dosificación de agua en función de la velocidad y el sensor del ángulo de giro para una mayor seguridad durante la conducción.