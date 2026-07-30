Fregadora-aspiradora B 200 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon
Las baterías AGM de 285 Ah de la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 220 R permiten hasta 5 horas de limpieza ininterrumpida. Con depósitos de 220 litros y una anchura de trabajo de 110 cm.
Limpiar superficies muy grandes de forma rápida y completa sin depender prácticamente de la capacidad limitada de la batería no supone ningún problema para la potente fregadora-aspiradora con conductor sentado B 220 R. Equipada de serie con dos grandes baterías AGM de 285 Ah y un cargador integrado, esta limpiadora de suelos puede utilizarse hasta 5 horas seguidas. Gracias al gran cabezal de cepillos circulares con un ancho de trabajo de 110 centímetros, la robusta tobera de última generación y los dos depósitos de 220 litros para agua limpia y sucia, ofrece un rendimiento de limpieza de hasta 11.000 m²/h. La codificación de colores bien diseñada de los elementos de control facilita el manejo, mientras que el sistema patentado de llave KIK previene eficazmente los errores de manejo. Gracias al sistema Auto Fill, que permite llenar rápidamente el depósito de agua limpia, y el sistema de lavado automático del depósito de agua sucia, el sistema de dosificación de detergente DOSE, así como la luz de marcha diurna, la luz de aviso giratoria, la protección contra impactos frontales, la dosificación de agua en función de la velocidad y el sensor del ángulo de giro para una mayor seguridad durante la conducción.
Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
- Cambio sencillo de los cepillos circulares o los platos impulsores.
- Cepillos circulares disponibles en diferentes durezas: blandos, medios y duros
- Modelos cilíndricos, especialmente cuando se trata de suelos lisos.
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Tobera robusta de fundición de aluminio
Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares
- Posición clara del programa de limpieza
- Operación sencilla y tiempos de capacitación reducidos.
Con el sistema para la dosificación del detergente «DOSE»
- Ahorra detergente
- Dosificación exacta y homogénea (regulable de 0 a 3 %).
- El detergente puede reemplazarse sin necesidad de vaciar el depósito de agua limpia.
Modo ahorro eco!efficiency
Innovador sistema KIK
- Incrementa la seguridad contra una operación incorrecta
- Reducción de costo de servicio.
- Fácil ajuste para satisfacer las demandas individuales de limpieza.
Sistema de enjuague del depósito
- Depósito de agua sucia fácil de limpiar
- Ahorro de hasta un 70 % de agua en la limpieza en comparación con una manguera de agua convencional.
- Mejor higiene
Display grande a color
- Reducción en el consumo de energía
- Mayor tiempo de limpieza por carga
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles a los ruidos ( Hospitales, hoteles, etc.).
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Eléctrica
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|1100 - 1100
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1180 - 1180
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|220 / 220
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|11000
|Tipo de baterías
|no requiere mantenimiento
|Batería (V/Ah)
|36 / 285
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 6
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 7
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|100 - 240
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Velocidad de marcha (km/h)
|10
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180 - 180
|Presión de apriete de cepillos. (kg)
|94
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 7
|Nivel de presión acústica (dB)
|67
|Potencia de conexión (W)
|2500
|Peso total permitido (kg)
|994
|Actualizaciones de software disponibles hasta
|2032-01-01
|Peso sin accesorios. (kg)
|230
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1925 x 1106 x 1420
Scope of supply
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- Batería
- Cargador integrado
- Tobera curva
- Tobera robusta de fundición de aluminio
- Bidón de dosificación para detergente con sistema ClosedLoop
Equipamiento
- Auto-Fill
- Potente tracción
- Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos
- DOSE
- Freno de estacionamiento
- Electroválvulas
- Sistema de dos depósitos.
- Indicador de nivel de agua limpia: Por presión del agua
- Luz diurna de marcha de serie
- Reducida dosificación del detergente hasta el 0,25 %
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Robusta protección contra impactos frontales
- Con dosificación del agua en función de la velocidad
- Actualizaciones del software y posibilidad de determinación de daños a distancia a través de la gestión de flotas de Kärcher
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Reducción de la velocidad en curvas para aumentar la seguridad
- Interruptor flotador eléctrico y mecánico
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Campos de aplicación
- Para aplicaciones en centros de producción, almacenes, centros logísticos e industrias pesadas
- Aparcamientos
- Para tareas de limpieza en la industria alimentaria y la industria química
Accesorios
Detergentes
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