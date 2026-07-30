Potente, de funcionamiento con baterías, equipada con lo mejor: la fregadora-aspiradora combinada con conductor sentado B 260 RI Combo + R 100 tiene una práctica unidad de barrido y aspiración sin necesidad del engorroso barrido previo. También de serie son los filtros de partículas finas con limpieza automática, la función Auto-Fill que supone un ahorro de tiempo, un sistema de lavado manual del depósito y una luz de trabajo. El robusto equipo cuenta con rodillos deflectores macizos y una cesta para suciedad gruesa de acero inoxidable, por lo que también es adecuado para los usos más duros de los entornos industriales. Dos turbinas EC sin desgaste y la nueva tobera, optimizada en el flujo de aire, permite unos resultados de aspiración excepcionales. La elevada velocidad de marcha (de hasta 10 km/h), los depósitos de 260 litros de capacidad y el ancho útil de 100 centímetros del cabezal de cepillos cilíndricos perfeccionado posibilitan altos rendimientos en superficie. En caso de trayectos en curva demasiado rápidos, un sensor de ángulo de giro asegura la seguridad frenando el equipo. Para mejorarlo aún más se ofrece como opción el sistema de dosificación de detergente Dose, respetuoso con los recursos, un techo protector, así como las potentes baterías de 36 V/630 Ah.