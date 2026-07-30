Fregadora-aspiradora B 260 R I + R 100
B 260 RI Combo + R 100: la fregadora-aspiradora combinada con conductor sentado funciona con baterías, está equipada con tecnología de rodillo y elemento de barrido y tiene una ancho de trabajo de 100 cm.
Potente, de funcionamiento con baterías, equipada con lo mejor: la fregadora-aspiradora combinada con conductor sentado B 260 RI Combo + R 100 tiene una práctica unidad de barrido y aspiración sin necesidad del engorroso barrido previo. También de serie son los filtros de partículas finas con limpieza automática, la función Auto-Fill que supone un ahorro de tiempo, un sistema de lavado manual del depósito y una luz de trabajo. El robusto equipo cuenta con rodillos deflectores macizos y una cesta para suciedad gruesa de acero inoxidable, por lo que también es adecuado para los usos más duros de los entornos industriales. Dos turbinas EC sin desgaste y la nueva tobera, optimizada en el flujo de aire, permite unos resultados de aspiración excepcionales. La elevada velocidad de marcha (de hasta 10 km/h), los depósitos de 260 litros de capacidad y el ancho útil de 100 centímetros del cabezal de cepillos cilíndricos perfeccionado posibilitan altos rendimientos en superficie. En caso de trayectos en curva demasiado rápidos, un sensor de ángulo de giro asegura la seguridad frenando el equipo. Para mejorarlo aún más se ofrece como opción el sistema de dosificación de detergente Dose, respetuoso con los recursos, un techo protector, así como las potentes baterías de 36 V/630 Ah.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|1000
|Ancho útil con 2 cep. laterales (mm)
|1180
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1140
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|260 / 260
|Depósito para la suciedad (l)
|26 / 60
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|10000
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|7000
|Tipo de baterías
|de escaso mantenimiento
|Batería (V/Ah)
|36 / 630
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|600 - 1200
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|260
|Ancho de giro del pasillo (cm)
|2950
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 9
|Nivel de presión acústica (dB)
|73
|Potencia de conexión (W)
|hasta 8900
|Peso total permitido (kg)
|2020
|Peso sin accesorios. (kg)
|1855
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|2950 x 1330 x 2170
Scope of supply
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
- Tobera curva
- Cepillos laterales
Equipamiento
- Auto-Fill
- Sistema de enjuague del depósito
- Potente tracción
- Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos
- Dispositivo de barrido integrado
- Volante de posición ajustable
- Función de barrido
- Unidad de barrido y aspiración (con cepillos laterales)
- Turbina «Long-Life» de larga vida útil
- Electroválvulas
- Sistema de dos depósitos.
- Luz diurna de marcha de serie
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Interruptor selector de servicio Easy Operation