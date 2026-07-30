La fregadora-aspiradora combinada con conductor sentado B 250 R I + R 120 dispone de una práctica unidad de barrido y aspiración que hace innecesario el engorroso barrido previo, y de un cepillo cilíndrico de 120 centímetros de ancho cuya velocidad se ajusta en tres niveles con ayuda de la función FACT, adaptándola de forma óptima a cualquier situación de limpieza. El gran depósito de agua (250 l) y la resistente batería (36 V/630 Ah) garantizan largos intervalos de trabajo, mientras que un filtro redondo y la limpieza automática del filtro permiten trabajar de forma continua sin polvo. Este equipo, disponible en distintas variantes de configuración, es muy fácil de manejar gracias a los elementos de control con código de colores, al interruptor EASY Operation y al gran display en color para el ajuste de los modos de limpieza. El sistema KIK excluye prácticamente la posibilidad de que se produzcan manejos erróneos. La potencia de la turbina, la cantidad de agua y la velocidad del cilindro se reducen en el modo eco!efficiency pulsando un solo botón; simultáneamente, la duración de la batería aumenta en un 20 %.