Fregadora-aspiradora B 260 R I + R 120
Una perfeccionada tecnología de cepillos y elemento de barrido son componentes identificativos de la fregadora-aspiradora combinada con conductor sentado accionada por batería B 250 R I + R 120 con modo eco!efficiency.
La fregadora-aspiradora combinada con conductor sentado B 250 R I + R 120 dispone de una práctica unidad de barrido y aspiración que hace innecesario el engorroso barrido previo, y de un cepillo cilíndrico de 120 centímetros de ancho cuya velocidad se ajusta en tres niveles con ayuda de la función FACT, adaptándola de forma óptima a cualquier situación de limpieza. El gran depósito de agua (250 l) y la resistente batería (36 V/630 Ah) garantizan largos intervalos de trabajo, mientras que un filtro redondo y la limpieza automática del filtro permiten trabajar de forma continua sin polvo. Este equipo, disponible en distintas variantes de configuración, es muy fácil de manejar gracias a los elementos de control con código de colores, al interruptor EASY Operation y al gran display en color para el ajuste de los modos de limpieza. El sistema KIK excluye prácticamente la posibilidad de que se produzcan manejos erróneos. La potencia de la turbina, la cantidad de agua y la velocidad del cilindro se reducen en el modo eco!efficiency pulsando un solo botón; simultáneamente, la duración de la batería aumenta en un 20 %.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|1200
|Ancho útil con 2 cep. laterales (mm)
|1340
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1340
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|260 / 260
|Depósito para la suciedad (l)
|32 / 60
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|12000
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|8400
|Tipo de baterías
|de escaso mantenimiento
|Batería (V/Ah)
|36 / 630
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|600 - 1200
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|230
|Ancho de giro del pasillo (cm)
|2950
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 9
|Nivel de presión acústica (dB)
|73
|Potencia de conexión (W)
|hasta 8900
|Peso total permitido (kg)
|2020
|Peso sin accesorios. (kg)
|1855
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|2950 x 1330 x 2170
Scope of supply
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
- Tobera curva
- Cepillos laterales
Equipamiento
- Auto-Fill
- Sistema de enjuague del depósito
- Potente tracción
- Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos
- Dispositivo de barrido integrado
- Volante de posición ajustable
- Función de barrido
- Unidad de barrido y aspiración (con cepillos laterales)
- Turbina «Long-Life» de larga vida útil
- Electroválvulas
- Sistema de dos depósitos.
- Luz diurna de marcha de serie
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Interruptor selector de servicio Easy Operation