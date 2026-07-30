La extraordinaria aspiración a través de la tobera rediseñada con flujo de aire optimizado y el cabezal de cepillos cilíndricos también de nuevo diseño con función de barrido integrada para la recogida de suciedad gruesa garantizan los mejores resultados de limpieza con la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 260 RI Bp: sin necesidad de barrido previo. Está equipada con dos turbinas Ec exentas de desgaste, función de llenado automático Auto Fill para el llenado rápido del depósito de agua limpia de 260 litros de capacidad, un sistema de lavado manual de depósitos, cepillos laterales, foco y sistema de dosificación de detergente DOSE Se ha diseñado especialmente para los trabajos industriales más duros como prueban, por ejemplo, la cesta para suciedad gruesa de acero inoxidable y los rodillos deflectores macizos. La velocidad de marcha de hasta 10 km/h y el ancho útil de 120 centímetros permiten elevados rendimientos en superficie en un tiempo reducido. En los trayectos en curva se optimiza automáticamente la aplicación de agua. Un sensor de ángulo de giro garantiza la máxima seguridad frenando el equipo si su velocidad es excesiva.