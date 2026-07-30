Fregadora-aspiradora B 260 RI Bp Dose+SB+R120
Elevado rendimiento en superficie gracias a una velocidad de marcha de 10 km/h, cabezal de cepillos cilíndricos de 120 cm y depósitos de 260 l.
La extraordinaria aspiración a través de la tobera rediseñada con flujo de aire optimizado y el cabezal de cepillos cilíndricos también de nuevo diseño con función de barrido integrada para la recogida de suciedad gruesa garantizan los mejores resultados de limpieza con la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 260 RI Bp: sin necesidad de barrido previo. Está equipada con dos turbinas Ec exentas de desgaste, función de llenado automático Auto Fill para el llenado rápido del depósito de agua limpia de 260 litros de capacidad, un sistema de lavado manual de depósitos, cepillos laterales, foco y sistema de dosificación de detergente DOSE Se ha diseñado especialmente para los trabajos industriales más duros como prueban, por ejemplo, la cesta para suciedad gruesa de acero inoxidable y los rodillos deflectores macizos. La velocidad de marcha de hasta 10 km/h y el ancho útil de 120 centímetros permiten elevados rendimientos en superficie en un tiempo reducido. En los trayectos en curva se optimiza automáticamente la aplicación de agua. Un sensor de ángulo de giro garantiza la máxima seguridad frenando el equipo si su velocidad es excesiva.
Características y ventajas
Cabezal de cepillos cilíndricos de nuevo diseñoResultado de barrido considerablemente mejorado y prevención de obstrucciones en la tobera. Sustitución de cilindros en segundos y sin herramientas. Excelentes resultados de limpieza.
Velocidad de marcha de 10 km/hPermite un elevado rendimiento en superficie en un tiempo reducido y rápidos trayectos de transporte. Sensor de ángulo de giro como característica de seguridad en curvas. Frenado automático en caso de velocidad demasiado elevada en trayectos en curva.
Con dos turbinas de serieExcelentes resultados de aspiración en todo tipo de superficies. Turbinas Ec exentas de desgaste. Flujo de aire optimizado con tobera de nuevo diseño.
Tobera industrial soldada
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Robusto soporte de paralelogramo con función de sorteo de obstáculos.
Con sistema para la dosificación del detergente «DOSE»
- Ahorra detergente
- Dosificación exacta y homogénea (regulable de 0 a 3 %).
- El detergente puede reemplazarse sin necesidad de vaciar el depósito de agua limpia.
Innovador sistema KIK
- Incrementa la seguridad contra una operación incorrecta
- Reducción de costo de servicio.
- Fácil ajuste para satisfacer las demandas individuales de limpieza.
Display grande a color
- Posición clara del programa de limpieza
- Operación sencilla y tiempos de capacitación reducidos.
Cabezal de cepillos cilíndricos con unidad de barrido integrada
- Ahorra tiempo gracias al barrido previo integrado de la suciedad gruesa.
Modo ahorro eco!efficiency
- Reducción en el consumo de energía
- Mayor tiempo de limpieza por carga
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles a los ruidos ( Hospitales, hoteles, etc.).
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (cm)
|120
|Ancho útil con 1 cep. lateral (mm)
|1420
|Ancho útil con 2 cep. laterales (mm)
|1420
|Ancho útil al aspirar. (cm)
|114
|Depósito de agua limpia/sucia ( )
|260 / 260
|Depósito para la suciedad (l)
|32
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 12000
|Rendimiento en superficie práctico (m²)
|8400
|Batería (V)
|36
|Velocidad de marcha (km/h)
|máx. 10
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|máx. 15
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|1250
|Presión de apriete de cepillos. (kg/g/cm²)
|150 / 168
|Ancho de giro del pasillo (cm)
|212
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 9
|Nivel de presión acústica (dB)
|73
|Peso total permitido (kg)
|1840
|Peso sin accesorios. (kg)
|696
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|2000 x 1380 x 1570
Scope of supply
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
- Tobera curva
- Cepillos laterales
- Bidón de dosificación para detergente con sistema ClosedLoop
Equipamiento
- Auto-Fill
- Sistema de enjuague del depósito
- Potente tracción
- Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos
- DOSE
- Freno de estacionamiento
- Dispositivo de barrido integrado
- Volante de posición ajustable
- Función de barrido
- Electroválvulas
- Sistema de dos depósitos.
- Luz diurna de marcha de serie
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Reducción de la velocidad en curvas para aumentar la seguridad
- Interruptor flotador eléctrico y mecánico
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
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Campos de aplicación
- Adecuado para uso en naves de producción, almacenamiento, logística e industria pesada
Accesorios
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