Fregadora para la limpieza de escaleras BR 47/35 Esc
Ya se trate de limpieza profunda o de mantenimiento, la fregadora de escaleras y bandas eléctricas ofrece resultados rápidos y limpios.
Limpieza de las escaleras y bandas eléctricas sin tiempos muertos. Ya se trate de limpieza profunda o de mantenimiento, las fregadora de escaleras eléctricas y bandas eléctricas ofrece un resultado rápido y limpio de todas las escaleras y bandas eléctricas. Y la escalera eléctrica sigue funcionando sin interrupción alguna.
Características y ventajas
Potencia de reaspiración extraordinaria
- Gracias a las dos potentes turbinas de aspiración, junto con las 4 mangueras de aspiración rectas y los dientes adecuados, el agua utilizada se reaspira de forma segura.
- Impide que el agua gotee en la caja de máquinas de la escalera mecánica.
Adaptada a la escalera mecánica
- Los dientes que se adaptan a las ranuras de las escaleras proporcionan la necesaria aspiración.
- Hay disponibles diferentes tipos de dientes para diferentes tipos de escaleras mecánicas. La humedad se reaspira óptimamente de la escalera mecánica.
Cómoda postura de pie en la parte posterior del equipo durante el servicio
- Para un manejo sencillo
Cambio de cepillos y de dientes sin herramientas
- Con el depósito vacío, los cepillos y dientes se pueden cambiar con toda facilidad sin herramientas adicionales.
El cabezal de cepillos se baja hasta la escalera mecánica
- Manejo seguro
Alta calidad
- Los componentes de gran calidad reducen al mínimo los gastos de mantenimiento
Sin vibraciones por oscilación
- Más comodidad
Potente turbina de aspiración
- Para una potencia de reaspiración extraordinariamente buena. Junto con las 4 mangueras de aspiración rectas y los dientes adecuados, el agua utilizada se reaspira de forma segura.
Cabezal de cepillos corto
- Para un uso universal. De este modo, se pueden limpiar también las escaleras mecánicas que empiezan a subir tras un escalón y medio.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Alimentación de red
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|470
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|35 / 35
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|870 - 1090
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 1
|Nivel de presión acústica (dB)
|75
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1129 x 480 x 1031
Scope of supply
- Cepillos de limpieza
- Cepillos de recogida
- Alimentación de red
Equipamiento
- Motor de aspiración: 800 W
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