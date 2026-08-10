Hidrolimpiadora HD 10/20-4 CAGE FOOD 220V - 60Hz - MX
La HD 10/20-4 Cage desarrollada para su uso en la industria alimentaria y farmacéutica, utiliza chasis de acero inoxidable y bomba especial para recibir el agua caliente.
La HD 10/20-4 Cage tiene un caudal de 920 l/h y una presión de hasta 150 bar. Ideal para las industrias alimentaria, farmacéutica y sanitaria. Dispone de un chasis protector de acero inoxidable, accesorios específicos resistentes a aceites y grasas animales, aplicador de detergente integrado o productos agresivos. Además, permite el uso de agua caliente, con una temperatura máxima del agua de entrada de 80º C.
Características y ventajas
Gran rendimiento de limpieza
- Larga vida útil.
- Robusto bastidor tubular de acero.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|60
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 1000
|Presión de trabajo (bar/PSI)
|200 / 2900
|Potencia de conexión (kW)
|5
|Cable de conexión (m)
|5,6
|Color
|Antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|87,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|115
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|830 x 670 x 800
Scope of supply
- Pistola pulverizadora: EASY!Force
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Trabajos pesados
- Lanza pulverizadora de acero inoxidable: 1050 mm
Campos de aplicación
- Industria
Accesorios
Detergentes
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