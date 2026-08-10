Hidrolimpiadora HD 10/20-4 CAGE FOOD 220V - 60Hz - MX

La HD 10/20-4 Cage desarrollada para su uso en la industria alimentaria y farmacéutica, utiliza chasis de acero inoxidable y bomba especial para recibir el agua caliente.

La HD 10/20-4 Cage tiene un caudal de 920 l/h y una presión de hasta 150 bar. Ideal para las industrias alimentaria, farmacéutica y sanitaria. Dispone de un chasis protector de acero inoxidable, accesorios específicos resistentes a aceites y grasas animales, aplicador de detergente integrado o productos agresivos. Además, permite el uso de agua caliente, con una temperatura máxima del agua de entrada de 80º C.

Características y ventajas
Gran rendimiento de limpieza
  • Larga vida útil.
  • Robusto bastidor tubular de acero.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 220
Frecuencia (Hz) 60
Caudal de agua (l/h) máx. 1000
Presión de trabajo (bar/PSI) 200 / 2900
Potencia de conexión (kW) 5
Cable de conexión (m) 5,6
Color Antracita
Peso (con accesorios) (kg) 87,5
Peso con embalaje incluido. (kg) 115
Dimensiones (l × a × h). (mm) 830 x 670 x 800

Scope of supply

  • Pistola pulverizadora: EASY!Force
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Tipo de manguera de alta presión: Trabajos pesados
  • Lanza pulverizadora de acero inoxidable: 1050 mm
Hidrolimpiadora HD 10/20-4 CAGE FOOD 220V - 60Hz - MX
Hidrolimpiadora HD 10/20-4 CAGE FOOD 220V - 60Hz - MX
Campos de aplicación
  • Industria
Accesorios
Detergentes
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Created with AI (artificial intelligence)

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