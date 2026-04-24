La hidrolavadora de alta presión HD 6/15-4 M Classic de Kärcher ofrece una construcción robusta, componentes duraderos de alta calidad y una gran versatilidad. La máquina de clase media es adecuada para una amplia gama de tareas de limpieza, como la limpieza de vehículos, instalaciones de producción, máquinas y equipos agrícolas, así como la limpieza de fachadas y en el sector municipal. La duradera bomba de cigüeñal con cabeza cilíndrica de latón y función de succión permite trabajar con temperaturas del agua de hasta 60 °C y también ofrece opciones de ajuste para el volumen de agua y la presión de trabajo. La velocidad reducida del motor de baja velocidad de 4 polos también asegura menos desgaste en la bomba, que también está protegida por un filtro de agua integrado. Todos los componentes importantes son fácilmente accesibles en pocos pasos gracias al mantenimiento sencillo. El concepto inteligente de la HD 6/15-4 M Classic se completa con un almacenamiento de accesorios cuidadosamente diseñado con EASY! Conexiones de bloqueo para una sustitución rápida e intuitiva de los accesorios.