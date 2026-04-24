Hidrolimpiadora HD 6/15--4 M Classic
Hidrolavadora de alta presión robusto y versátil con marco de acero, motor de baja velocidad de 4 polos, para un tiempo de inactividad prolongado y poco mantenimiento.
La hidrolavadora de alta presión HD 6/15-4 M Classic de Kärcher ofrece una construcción robusta, componentes duraderos de alta calidad y una gran versatilidad. La máquina de clase media es adecuada para una amplia gama de tareas de limpieza, como la limpieza de vehículos, instalaciones de producción, máquinas y equipos agrícolas, así como la limpieza de fachadas y en el sector municipal. La duradera bomba de cigüeñal con cabeza cilíndrica de latón y función de succión permite trabajar con temperaturas del agua de hasta 60 °C y también ofrece opciones de ajuste para el volumen de agua y la presión de trabajo. La velocidad reducida del motor de baja velocidad de 4 polos también asegura menos desgaste en la bomba, que también está protegida por un filtro de agua integrado. Todos los componentes importantes son fácilmente accesibles en pocos pasos gracias al mantenimiento sencillo. El concepto inteligente de la HD 6/15-4 M Classic se completa con un almacenamiento de accesorios cuidadosamente diseñado con EASY! Conexiones de bloqueo para una sustitución rápida e intuitiva de los accesorios.
Características y ventajas
Motor electrico de baja velocidad de 4 polosReducción de la velocidad del motor para reducir el desgaste de la bomba. Motor con larga vida Vibraciones del motor bajas
Bomba de cigüeñal robusta con culata de latónLarga vida útil con reducidos gastos de mantenimiento. La presión y el volumen de agua se pueden ajustar en la propia bomba. Con función de succión y temperatura del agua de hasta 60 °C
Mantenimiento sencilloTodos los componentes importantes son accesibles en unos pocos pasos. El nivel de llenado y la calidad del aceite son fáciles de leer gracias al cristal de inspección. El filtro de agua integrado se puede quitar y limpiar sin necesidad de herramientas.
Almacenamiento de accesorios bien pensado
- Con práctico espacio de almacenamiento para boquillas y piezas pequeñas.
- Permite el almacenamiento seguro de la manguera de alta presión.
- Con gancho accesorio integrado para el cable de alimentación.
Accesorion con conección EASY!Lock
- Accesorios robustos y duraderos
- Instalación y embalaje rápidos, además de fácil sustitución de los accesorios.
- Operación fácil e intuitiva
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|60
|Caudal de agua (l/h)
|600
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar)
|150
|Presión máx. (bar)
|190
|Cable de conexión (m)
|5
|Entrada de agua
|1″
|Color
|Antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|51,6
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|64,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|740 x 528 x 952
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos a alta presión
- Se puede utilizar para limpiar fachadas
- Limpieza de máquinas de producción de la industria como trenes de esmaltado de la producción alimentaria o de la industria manufacturera
- Limpieza de alta presión de máquinas y equipos en los sectores de la construcción, agrícola y municipal
- Limpieza de áreas municipales como plazas públicas, estaciones, pozos o superficies de aparcamiento
Accesorios
Detergentes
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