Lava-aspiradora Puzzi 10/2 Adv

La lava-aspiradora Puzzi 10/2 realiza una limpieza profunda o de mantenimiento de superficies alfombradas de tamaño pequeño a mediano.

La lava-aspiradora Puzzi 10/2 realiza una limpieza profunda o de mantenimiento de superficies alfombradas de tamaño pequeño a mediano. Los accesorios de diseño modular se pueden guardar perfectamente en el equipo, ahorrando espacio durante su transporte o almacenaje. El asa de transporte ofrece un soporte para el tubo de prolongación.

Características y ventajas
Excelente rendimiento de limpieza
  • Perfecta limpieza en profundidad de superficies textiles.
  • Rápido secado y posibilidad de volver a utilizar las superficies gracias a un excelente rendimiento de reaspiración.
  • Excelente resultado de limpieza con un efecto visible del antes y el después.
Gran rendimiento de superficie
  • Adaptador de PW 30/1
  • Alto rendimiento de limpieza.
  • Cilindro de cepillos integrado para adrizar la alfombra.
Depósito 2 en 1 inteligente extraíble
  • Llenado rápido y sencillo del depósito de agua limpia.
  • Vaciado cómodo y sencillo del depósito de agua sucia.
Funcionamiento sencillo mediante dos grandes pulsadores
  • Olvídese de tener que agacharse: el equipo puede conectarse y desconectarse con el pie de forma rápida y sencilla.
  • Método rápido de 1 paso: combina la pulverización y la aspiración en una sola operación.
  • Método de 2 pasos: pulverizar sobre las fibras y dejar que se impregnen; a continuación, aspirar.
Compartimento para detergente en pastillas
  • Compartimiento de almacenaje para tabletas de limpieza.
Gancho portacables
  • Para guardar de forma segura el cable de alimentación.
  • Práctico y cuidadoso con los cables.
  • El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 30 - 45
Caudal de aire (l/s) 71
Vacío (kPa) 24
Caudal de pulverización (l/min) 2 - 2
Presión de pulverización (bar) 2
Depósito de agua limpia/sucia (l) 10 / 9
Potencia de la turbina (W) 1250
Potencia de la bomba (W) 80
Tensión (V) 110 / 127
Color Antracita
Peso sin accesorios. (kg) 11,5
Dimensiones (l × a × h). (mm) 705 x 320 x 435

Scope of supply

  • Enchufe para el cabezal de lavado: PW 30/1
  • Boquilla para alcochado
  • Detergentes: RM 760 en pastillas, 2 Unidad(es)
  • Compartimiento para detergente en pastillas
  • Gancho portacables
  • Pistola pulverizadora/de aspiración

Equipamiento

  • Punta de boquilla: Boquilla para suelos, Amarillo
Videos
Accesorios
Detergentes
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.