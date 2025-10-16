Lava-aspiradora Puzzi 10/2 Adv
La lava-aspiradora Puzzi 10/2 realiza una limpieza profunda o de mantenimiento de superficies alfombradas de tamaño pequeño a mediano.
La lava-aspiradora Puzzi 10/2 realiza una limpieza profunda o de mantenimiento de superficies alfombradas de tamaño pequeño a mediano. Los accesorios de diseño modular se pueden guardar perfectamente en el equipo, ahorrando espacio durante su transporte o almacenaje. El asa de transporte ofrece un soporte para el tubo de prolongación.
Características y ventajas
Excelente rendimiento de limpieza
- Perfecta limpieza en profundidad de superficies textiles.
- Rápido secado y posibilidad de volver a utilizar las superficies gracias a un excelente rendimiento de reaspiración.
- Excelente resultado de limpieza con un efecto visible del antes y el después.
Gran rendimiento de superficie
- Adaptador de PW 30/1
- Alto rendimiento de limpieza.
- Cilindro de cepillos integrado para adrizar la alfombra.
Depósito 2 en 1 inteligente extraíble
- Llenado rápido y sencillo del depósito de agua limpia.
- Vaciado cómodo y sencillo del depósito de agua sucia.
Funcionamiento sencillo mediante dos grandes pulsadores
- Olvídese de tener que agacharse: el equipo puede conectarse y desconectarse con el pie de forma rápida y sencilla.
- Método rápido de 1 paso: combina la pulverización y la aspiración en una sola operación.
- Método de 2 pasos: pulverizar sobre las fibras y dejar que se impregnen; a continuación, aspirar.
Compartimento para detergente en pastillas
- Compartimiento de almacenaje para tabletas de limpieza.
Gancho portacables
- Para guardar de forma segura el cable de alimentación.
- Práctico y cuidadoso con los cables.
- El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|30 - 45
|Caudal de aire (l/s)
|71
|Vacío (kPa)
|24
|Caudal de pulverización (l/min)
|2 - 2
|Presión de pulverización (bar)
|2
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|10 / 9
|Potencia de la turbina (W)
|1250
|Potencia de la bomba (W)
|80
|Tensión (V)
|110 / 127
|Color
|Antracita
|Peso sin accesorios. (kg)
|11,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|705 x 320 x 435
Scope of supply
- Enchufe para el cabezal de lavado: PW 30/1
- Boquilla para alcochado
- Detergentes: RM 760 en pastillas, 2 Unidad(es)
- Compartimiento para detergente en pastillas
- Gancho portacables
- Pistola pulverizadora/de aspiración
Equipamiento
- Punta de boquilla: Boquilla para suelos, Amarillo
