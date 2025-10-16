Lava-aspiradora Puzzi 64/35 E
Potente equipo de pulverización y aspiración combinadas para una limpieza profunda de superficies textiles. Apropiada para la limpieza de superficies grandes. Ofrece el mejor resultado posible de aspiración de todos los equipos de la competencia comparables. Permite volver a pisar rápidamente las superficies textiles. El cable de red se puede colocar fácilmente en el equipo. Con tobera para pisos. Soporte para tobera de pisos integrado en el equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|110 / 127
|Color
|Antracita
Detergentes
