La SGV 8/5 satisface todos los deseos. La aspiradora de vapor, extraordinariamente sencilla de manejar, ofrece una práctica función química y de autolimpieza y garantiza siempre, por tanto, una limpieza completamente higiénica. Además, el equipo convence por ser especialmente sencillo y cómodo de manejar. El selector Easy Operation, así como la herramienta manual ergonómica para controlar las funciones de vaporización y de aspiración, reducen considerablemente el tiempo de puesta en marcha. Durante el servicio, se pueden controlar todas las funciones de forma rápida, flexible y directa. El moderno modo eco!efficiency no solo ahorra costes, sino que también permite trabajar en zonas sensibles al ruido. Los accesorios pueden guardarse directamente en el equipo, protegidos de la suciedad, y así están siempre a mano sin largas búsquedas.