Limpiadora-aspiradora de vapor SGV 8/5

La SGV 8/5, une las funciones de una limpiadora de vapor y una aspiradora en seco y húmedo. Durante la vaporización, el agua de condensación se aspira directamente.

La SGV 8/5 satisface todos los deseos. La aspiradora de vapor, extraordinariamente sencilla de manejar, ofrece una práctica función química y de autolimpieza y garantiza siempre, por tanto, una limpieza completamente higiénica. Además, el equipo convence por ser especialmente sencillo y cómodo de manejar. El selector Easy Operation, así como la herramienta manual ergonómica para controlar las funciones de vaporización y de aspiración, reducen considerablemente el tiempo de puesta en marcha. Durante el servicio, se pueden controlar todas las funciones de forma rápida, flexible y directa. El moderno modo eco!efficiency no solo ahorra costes, sino que también permite trabajar en zonas sensibles al ruido. Los accesorios pueden guardarse directamente en el equipo, protegidos de la suciedad, y así están siempre a mano sin largas búsquedas.

Características y ventajas
Rendimiento de limpieza sostenible y excepcional
  • Elimina la suciedad más incrustada de forma fácil, rápida, eficaz y sin productos químicos.
  • Equipo de larga vida útil y robusto, lo que hace que sea muy rentable.
Manguera de vapor/aspiración con pistola de vapor/aspiración
  • Selector giratorio e interruptor de presión especialmente fáciles de usar para controlar diversas funciones.
  • Posibilidad de regulación del caudal de vapor en 3 etapas, con agua caliente y fría y aspiración simultánea.
  • Ahorro de tiempo: manejo durante el funcionamiento. No es necesario interrumpir el proceso de limpieza.
Regulación del caudal de vapor en tres etapas
  • Vapor ligero (nivel I) para un nivel reducido de suciedad.
  • Vapor medio (nivel II) para un nivel medio de suciedad.
  • Vapor potente (nivel III) para un nivel de suciedad persistente.
Almacenaje de accesorios integrado
  • Accesorios como boquillas o cepillos redondos siempre a mano.
  • Todos los accesorios se mantienen impecables y a buen recaudo durante el transporte.
  • El cable de alimentación se guarda de forma segura en la parte posterior del equipo.
Numerosos accesorios incluidos
  • Boquilla para suelos de 300 mm con tiras de cepillo y labio de goma.
  • Boquilla manual de 150 mm con tiras de cepillo y labio de goma.
Transporte ergonómico y fácil
  • Sujete el equipo por la superficie de agarre y el asa de empuje para cargarlo.
  • Para transportar el equipo a grandes distancias, tire del equipo por el asa de empuje.
  • Las grandes ruedas de transporte facilitan el transporte, incluso por escaleras.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión de vapor (bar) máx. 8
Potencia calorífica (W) 1600
Tiempo de calentamiento (min) 7
Temperatura de la caldera (°C) máx. 173
Temperatura del agua caliente (°C) 70 - 173
Depósito de agua limpia (l) 5,6
Depósito de agua sucia (l) 5
Longitud del cable. (m) 7,5
Tensión (V) 120
Frecuencia (Hz) 60 - 60
Color Antracita
Peso sin accesorios. (kg) 40
Peso con embalaje incluido. (kg) 53
Dimensiones (l × a × h). (mm) 640 x 495 x 965

Scope of supply

  • Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
  • Tubos de aspiración de vapor: 2 Unidad(es), 505 mm
  • Boquilla para suelos: 300 mm
  • Manguera de vapor/aspiración con pistola de vapor/aspiración: 4 m
  • tiras de goma boquilla manual: 150 mm
  • tiras de goma boquilla para suelos: 300 mm
  • Boquilla manual: 150 mm
  • boquilla de chorro concentrado/adaptador para boquilla para ranuras: 185 mm
  • prolongación para boquilla de chorro concentrado: 140 mm
  • Boquilla triangular para limpieza manual/de suelos de esquinas
  • Cepillo redondo pequeño, acero inoxidable: 1 Unidad(es)
  • Cepillo redondo pequeño, latón: 1 Unidad(es)
  • Cepillo redondo pequeño de Pekalon (negro): 1 Unidad(es)
  • Asa de empuje
  • almacenamiento de los accesorios (extraíble)

Equipamiento

  • Depósito: es extraíble y se puede rellenar contínuamente
  • Carcasa: Acero inoxidable
  • Soporte integrado para el cable de conexión
  • Display
  • Regulación del volumen de vapor: en el asa (tres niveles)
  • desbloqueo de seguridad en la pistola de vapor
Limpiadora-aspiradora de vapor SGV 8/5
Limpiadora-aspiradora de vapor SGV 8/5
Videos
Accesorios
Detergentes
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.