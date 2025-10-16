Limpiadora-aspiradora de vapor SGV 8/5
La SGV 8/5, une las funciones de una limpiadora de vapor y una aspiradora en seco y húmedo. Durante la vaporización, el agua de condensación se aspira directamente.
La SGV 8/5 satisface todos los deseos. La aspiradora de vapor, extraordinariamente sencilla de manejar, ofrece una práctica función química y de autolimpieza y garantiza siempre, por tanto, una limpieza completamente higiénica. Además, el equipo convence por ser especialmente sencillo y cómodo de manejar. El selector Easy Operation, así como la herramienta manual ergonómica para controlar las funciones de vaporización y de aspiración, reducen considerablemente el tiempo de puesta en marcha. Durante el servicio, se pueden controlar todas las funciones de forma rápida, flexible y directa. El moderno modo eco!efficiency no solo ahorra costes, sino que también permite trabajar en zonas sensibles al ruido. Los accesorios pueden guardarse directamente en el equipo, protegidos de la suciedad, y así están siempre a mano sin largas búsquedas.
Características y ventajas
Rendimiento de limpieza sostenible y excepcional
- Elimina la suciedad más incrustada de forma fácil, rápida, eficaz y sin productos químicos.
- Equipo de larga vida útil y robusto, lo que hace que sea muy rentable.
Manguera de vapor/aspiración con pistola de vapor/aspiración
- Selector giratorio e interruptor de presión especialmente fáciles de usar para controlar diversas funciones.
- Posibilidad de regulación del caudal de vapor en 3 etapas, con agua caliente y fría y aspiración simultánea.
- Ahorro de tiempo: manejo durante el funcionamiento. No es necesario interrumpir el proceso de limpieza.
Regulación del caudal de vapor en tres etapas
- Vapor ligero (nivel I) para un nivel reducido de suciedad.
- Vapor medio (nivel II) para un nivel medio de suciedad.
- Vapor potente (nivel III) para un nivel de suciedad persistente.
Almacenaje de accesorios integrado
- Accesorios como boquillas o cepillos redondos siempre a mano.
- Todos los accesorios se mantienen impecables y a buen recaudo durante el transporte.
- El cable de alimentación se guarda de forma segura en la parte posterior del equipo.
Numerosos accesorios incluidos
- Boquilla para suelos de 300 mm con tiras de cepillo y labio de goma.
- Boquilla manual de 150 mm con tiras de cepillo y labio de goma.
Transporte ergonómico y fácil
- Sujete el equipo por la superficie de agarre y el asa de empuje para cargarlo.
- Para transportar el equipo a grandes distancias, tire del equipo por el asa de empuje.
- Las grandes ruedas de transporte facilitan el transporte, incluso por escaleras.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión de vapor (bar)
|máx. 8
|Potencia calorífica (W)
|1600
|Tiempo de calentamiento (min)
|7
|Temperatura de la caldera (°C)
|máx. 173
|Temperatura del agua caliente (°C)
|70 - 173
|Depósito de agua limpia (l)
|5,6
|Depósito de agua sucia (l)
|5
|Longitud del cable. (m)
|7,5
|Tensión (V)
|120
|Frecuencia (Hz)
|60 - 60
|Color
|Antracita
|Peso sin accesorios. (kg)
|40
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|53
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|640 x 495 x 965
Scope of supply
- Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
- Tubos de aspiración de vapor: 2 Unidad(es), 505 mm
- Boquilla para suelos: 300 mm
- Manguera de vapor/aspiración con pistola de vapor/aspiración: 4 m
- tiras de goma boquilla manual: 150 mm
- tiras de goma boquilla para suelos: 300 mm
- Boquilla manual: 150 mm
- boquilla de chorro concentrado/adaptador para boquilla para ranuras: 185 mm
- prolongación para boquilla de chorro concentrado: 140 mm
- Boquilla triangular para limpieza manual/de suelos de esquinas
- Cepillo redondo pequeño, acero inoxidable: 1 Unidad(es)
- Cepillo redondo pequeño, latón: 1 Unidad(es)
- Cepillo redondo pequeño de Pekalon (negro): 1 Unidad(es)
- Asa de empuje
- almacenamiento de los accesorios (extraíble)
Equipamiento
- Depósito: es extraíble y se puede rellenar contínuamente
- Carcasa: Acero inoxidable
- Soporte integrado para el cable de conexión
- Display
- Regulación del volumen de vapor: en el asa (tres niveles)
- desbloqueo de seguridad en la pistola de vapor
