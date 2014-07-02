Sistema de limpieza con hielo seco IB 15/120
Limpieza con hielo seco: frío gélido contra la suciedad. El método de lanzar pellets de hielo seco es ideal para limpiar cuidadosamente superficies sensibles.
El ”Ice Blaster“ IB 15/120 es uno de los equipos de pulverización de hielo seco más potentes del mercado. Convence por su robustez, tecnología fiable y resultados óptimos al pulverizar con hielo seco.
Características y ventajas
Sujeción de maleta de boquillasLas boquillas de pulverizado y herramientas siempre están a mano en la máquina. La maleta de boquillas está colocada en el lateral del equipo para protegerla de la contaminación.
Máxima movilidadEl equipo está equilibrado de forma óptima y se puede maniobrar fácilmente en superficies desiguales. Las asas anteriores y posteriores del equipo posibilitan que se superen fácilmente los peldaños.
Vaciado automático del hielo restanteEl vaciado del depósito de hielo restante se activa pulsando un botón y evita que el equipo se congele una vez terminado el trabajo. La máquina no se congela.
Depósito de hielo seco de GRP
- Aislamiento óptimo del hielo seco.
- Sin condensación.
- Sin congelación de la máquina.
Conducción eficaz del aire en el equipo
- El hielo seco se transporta sin daños desde el equipo hasta la boquilla.
- Máximo rendimiento de limpieza de la boquilla.
Enrollador del cable de puesta a tierra integrado
- Puesta a tierra sencilla del objeto que se va a pulverizar.
- Protección para evitar que salten chispas del objeto al usuario.
- Optimización de la comodidad de pulverización.
Separador de aceite y agua integrado
- Sin congelación del equipo.
Sofisticada sujeción de la pistola
- La pistola siempre está perfectamente guardada.
- Posición ideal (por ejemplo, para el cambio de boquillas).
Compartimiento integrado para boquillas y herramientas
- Todo siempre a mano: directamente en el equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia de conexión (kW)
|0,6
|Carcasa / cuerpo
|Acero inoxidable (1.4301)
|Longitud del cable. (m)
|7
|Presión de aire (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Calidad del aire
|Seco y sin aceite
|Flujo de volumen del aire (m³/min)
|2 - 12
|Nivel de presión acústica (dB)
|125
|Capacidad de hielo seco (kg)
|40
|Diámetro de los granos de hielo seco (mm)
|3
|Consumo de hielo (kg/h)
|30 - 120
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Tensión (V)
|220 - 240
|Peso sin accesorios. (kg)
|91
|Peso (con accesorios) (kg)
|101,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1000 x 800 x 1300
Scope of supply
- Maleta de boquillas con inserto de espuma
- Grasa para rosca de boquillas
- Boquilla de chorro plano
- Acoplamiento de boquilla plana: 8 mm
- Llave fija (para sustituir las boquillas): 2 Unidad(es)
- Boquilla redonda, XL, larga
- Manguera de alimentación del agente abrasivo, con conexión eléctrica y acoplamiento rápido
- Pistola pulverizadora (ergonómica y segura)
Equipamiento
- Interruptor «solo aire» o «hielo y aire» en la pistola
- Control electrónico
- Incluye enrollador del cable de puesta a tierra
- Separador de aceite y agua