Sistema de limpieza con hielo seco IB 15/120

Limpieza con hielo seco: frío gélido contra la suciedad. El método de lanzar pellets de hielo seco es ideal para limpiar cuidadosamente superficies sensibles.

El ”Ice Blaster“ IB 15/120 es uno de los equipos de pulverización de hielo seco más potentes del mercado. Convence por su robustez, tecnología fiable y resultados óptimos al pulverizar con hielo seco.

Características y ventajas
Sistema de limpieza con hielo seco IB 15/120: Sujeción de maleta de boquillas
Sujeción de maleta de boquillas
Las boquillas de pulverizado y herramientas siempre están a mano en la máquina. La maleta de boquillas está colocada en el lateral del equipo para protegerla de la contaminación.
Sistema de limpieza con hielo seco IB 15/120: Máxima movilidad
Máxima movilidad
El equipo está equilibrado de forma óptima y se puede maniobrar fácilmente en superficies desiguales. Las asas anteriores y posteriores del equipo posibilitan que se superen fácilmente los peldaños.
Sistema de limpieza con hielo seco IB 15/120: Vaciado automático del hielo restante
Vaciado automático del hielo restante
El vaciado del depósito de hielo restante se activa pulsando un botón y evita que el equipo se congele una vez terminado el trabajo. La máquina no se congela.
Depósito de hielo seco de GRP
  • Aislamiento óptimo del hielo seco.
  • Sin condensación.
  • Sin congelación de la máquina.
Conducción eficaz del aire en el equipo
  • El hielo seco se transporta sin daños desde el equipo hasta la boquilla.
  • Máximo rendimiento de limpieza de la boquilla.
Enrollador del cable de puesta a tierra integrado
  • Puesta a tierra sencilla del objeto que se va a pulverizar.
  • Protección para evitar que salten chispas del objeto al usuario.
  • Optimización de la comodidad de pulverización.
Separador de aceite y agua integrado
  • Sin congelación del equipo.
Sofisticada sujeción de la pistola
  • La pistola siempre está perfectamente guardada.
  • Posición ideal (por ejemplo, para el cambio de boquillas).
Compartimiento integrado para boquillas y herramientas
  • Todo siempre a mano: directamente en el equipo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Potencia de conexión (kW) 0,6
Carcasa / cuerpo Acero inoxidable (1.4301)
Longitud del cable. (m) 7
Presión de aire (bar/MPa) 2 - 16 / 0,2 - 1,6
Calidad del aire Seco y sin aceite
Flujo de volumen del aire (m³/min) 2 - 12
Nivel de presión acústica (dB) 125
Capacidad de hielo seco (kg) 40
Diámetro de los granos de hielo seco (mm) 3
Consumo de hielo (kg/h) 30 - 120
Número de fases de corriente (Ph) 1
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Tensión (V) 220 - 240
Peso sin accesorios. (kg) 91
Peso (con accesorios) (kg) 101,5
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1000 x 800 x 1300

Scope of supply

  • Maleta de boquillas con inserto de espuma
  • Grasa para rosca de boquillas
  • Boquilla de chorro plano
  • Acoplamiento de boquilla plana: 8 mm
  • Llave fija (para sustituir las boquillas): 2 Unidad(es)
  • Boquilla redonda, XL, larga
  • Manguera de alimentación del agente abrasivo, con conexión eléctrica y acoplamiento rápido
  • Pistola pulverizadora (ergonómica y segura)

Equipamiento

  • Interruptor «solo aire» o «hielo y aire» en la pistola
  • Control electrónico
  • Incluye enrollador del cable de puesta a tierra
  • Separador de aceite y agua
