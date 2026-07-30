Aspirador industrial IVM 40/12-1 M Z22
Aspirador industrial móvil de clase media, equipado con un filtro estrella de clase de polvo M y turbina EC, para aspirar sólidos finos y gruesos en la zona ATEX 22.
IVM 40/12-1 M Z22 aspirador industrial de clase media a prueba de explosiones, adecuado para la aspiración universal de cantidades pequeñas a medianas de sólidos finos y gruesos en entornos industriales - también es ideal para su uso en áreas con estrictos requisitos de higiene y en la zona ATEX 22. Esta máquina fiable, duradera, compacta y móvil funciona en modo monofásico, está equipada con una turbina EC y se utiliza en cualquier aplicación en la que deban observarse medidas de seguridad específicas. Sus grandes ruedas facilitan su transporte al lugar donde se necesite. Gracias al innovador sistema de limpieza del filtro Pull and Clean, el gran filtro de estrella de la clase de polvo M puede limpiarse fácil y cómodamente durante el funcionamiento. El depósito de recogida y el depósito del filtro son de acero inoxidable de alta calidad resistente a los ácidos, mientras que el chasis es de acero duradero.
Características y ventajas
Certificado para zona ATEX 22
- Aspirador industrial con protección contra explosiones para una aspiración segura en la zona ATEX 22.
Categoría de polvo M
- Equipo completo certificado según la norma DIN EN 60335-2-69 para la categoría de polvo M.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|49,4 / 178
|Vacío (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Capacidad del depósito (l)
|40
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Potencia nominal de entrada (kW)
|1 x 1,2
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|B 70
|Ancho nominal de accesorios
|B 40
|Nivel de presión acústica (dB)
|73
|Longitud del cable. (m)
|10
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|1,6
|Peso sin accesorios. (kg)
|50
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|50,8
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|645 x 655 x 1140
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro de estrella
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
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Campos de aplicación
- Apta para el uso en zonas ATEX 22
- Para los trabajos más exigentes, también apto para la aspiración de materiales pegajosos