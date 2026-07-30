IVM 40/12-1 M Z22 aspirador industrial de clase media a prueba de explosiones, adecuado para la aspiración universal de cantidades pequeñas a medianas de sólidos finos y gruesos en entornos industriales - también es ideal para su uso en áreas con estrictos requisitos de higiene y en la zona ATEX 22. Esta máquina fiable, duradera, compacta y móvil funciona en modo monofásico, está equipada con una turbina EC y se utiliza en cualquier aplicación en la que deban observarse medidas de seguridad específicas. Sus grandes ruedas facilitan su transporte al lugar donde se necesite. Gracias al innovador sistema de limpieza del filtro Pull and Clean, el gran filtro de estrella de la clase de polvo M puede limpiarse fácil y cómodamente durante el funcionamiento. El depósito de recogida y el depósito del filtro son de acero inoxidable de alta calidad resistente a los ácidos, mientras que el chasis es de acero duradero.