Para grandes cantidades de material aspirado, duradero, robusto, compacto y móvil: Nuestro aspirador industrial IVM 100/36-3 de tres motores y clase media para la absorción universal de materia sólida fina y gruesa en entornos industriales. La fiable máquina trabaja en funcionamiento monofásico y cada uno de los tres motores puede controlarse individualmente. El gran filtro de estrella de la clase de polvo M puede limpiarse de forma fácil, cómoda y fiable mediante la palanca agitadora. La limpieza del filtro prolonga su vida útil, reduciendo así el esfuerzo de mantenimiento. El cuerpo y el recipiente colector de la máquina están fabricados en acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que la carcasa se ha fabricado en acero resistente y dispone de grandes ruedas para facilitar su transporte.