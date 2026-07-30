Aspirador industrial IVM 100/36-3
Aspirador industrial de clase media IVM 100/36-3, móvil y robusto, de tres motores, para materias sólidas finas y gruesas. Con filtro de estrella en la clase de polvo M.
Para grandes cantidades de material aspirado, duradero, robusto, compacto y móvil: Nuestro aspirador industrial IVM 100/36-3 de tres motores y clase media para la absorción universal de materia sólida fina y gruesa en entornos industriales. La fiable máquina trabaja en funcionamiento monofásico y cada uno de los tres motores puede controlarse individualmente. El gran filtro de estrella de la clase de polvo M puede limpiarse de forma fácil, cómoda y fiable mediante la palanca agitadora. La limpieza del filtro prolonga su vida útil, reduciendo así el esfuerzo de mantenimiento. El cuerpo y el recipiente colector de la máquina están fabricados en acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que la carcasa se ha fabricado en acero resistente y dispone de grandes ruedas para facilitar su transporte.
Características y ventajas
Recipiente móvil de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|222 / 799
|Vacío (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacidad del depósito (l)
|100
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Potencia nominal de entrada (kW)
|3,6
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|B 70
|Ancho nominal de accesorios
|B 50
|Nivel de presión acústica (dB)
|79
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|2,2
|Peso sin accesorios. (kg)
|73
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|73,9
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1020 x 680 x 1720
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro de estrella
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no