Aspirador industrial IVM 100/36-3

Aspirador industrial de clase media IVM 100/36-3, móvil y robusto, de tres motores, para materias sólidas finas y gruesas. Con filtro de estrella en la clase de polvo M.

Para grandes cantidades de material aspirado, duradero, robusto, compacto y móvil: Nuestro aspirador industrial IVM 100/36-3 de tres motores y clase media para la absorción universal de materia sólida fina y gruesa en entornos industriales. La fiable máquina trabaja en funcionamiento monofásico y cada uno de los tres motores puede controlarse individualmente. El gran filtro de estrella de la clase de polvo M puede limpiarse de forma fácil, cómoda y fiable mediante la palanca agitadora. La limpieza del filtro prolonga su vida útil, reduciendo así el esfuerzo de mantenimiento. El cuerpo y el recipiente colector de la máquina están fabricados en acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que la carcasa se ha fabricado en acero resistente y dispone de grandes ruedas para facilitar su transporte.

Características y ventajas
Recipiente móvil de acero inoxidable
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 - 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Caudal de aire (l/s/m³/h) 222 / 799
Vacío (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacidad del depósito (l) 100
Material del depósito Acero inoxidable
Potencia nominal de entrada (kW) 3,6
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión B 70
Ancho nominal de accesorios B 50
Nivel de presión acústica (dB) 79
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 2,2
Peso sin accesorios. (kg) 73
Peso con embalaje incluido. (kg) 73,9
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1020 x 680 x 1720

Equipamiento

  • Filtro principal: Filtro de estrella
  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
Aspirador industrial IVM 100/36-3
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