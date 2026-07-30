Aspirador industrial IVM 40/24-2 H ACD

El aspirador industrial de gama media IVM 40/24-2 H ACD de doble motor, móvil y robusto, impresiona cuando se trata de recoger tipos de polvo combustibles finos y gruesos.

Duradero, robusto, compacto, móvil: nuestro aspirador industrial de gama media IVM 40/24-2 H ACD con dos motores para la aspiración universal de sólidos combustibles finos y gruesos fuera de una zona ATEX. Esta fiable máquina funciona en modo monofásico y ambos motores pueden controlarse individualmente. El gran filtro de estrella de PTFE de la clase de polvo M puede limpiarse de forma fácil, cómoda y fiable mediante el sistema de limpieza de filtros Pull and Clean sin necesidad de apagar el aspirador. Además, la máquina está equipada con un filtro H y certificada para la clase de polvo H. El filtro y los depósitos de recogida del aspirador industrial están fabricados en acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que el chasis es de acero duradero y dispone de grandes ruedas para facilitar el transporte.

Características y ventajas
ACD - Applied for Combustible Dust (apto para polvos combustibles)
  • Para aspirar polvos inflamables de forma segura y económica.
  • Cumple la norma IEC 60335-2-69.
Categoría de polvo H
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 - 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Caudal de aire (l/s) 106
Vacío (mbar) 225
Capacidad del depósito (l) 40
Material del depósito Acero inoxidable
Potencia nominal de entrada (kW) 2,3
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión B 70
Ancho nominal de accesorios B 50
Nivel de presión acústica (dB) 77
Longitud del cable. (m) 10
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 1,6
Categoría de polvo del filtro secundario H
Superficie de filtrado del filtro secundario (m²) 1,6
Peso sin accesorios. (kg) 36
Peso con embalaje incluido. (kg) 39,6
Dimensiones (l × a × h). (mm) 645 x 655 x 1150

Equipamiento

  • Filtro principal: Filtro de estrella
  • Filtro secundario: Filtro de cartucho
  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
Aspirador industrial IVM 40/24-2 H ACD
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