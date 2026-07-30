Aspirador industrial IVM 40/24-2 H ACD
El aspirador industrial de gama media IVM 40/24-2 H ACD de doble motor, móvil y robusto, impresiona cuando se trata de recoger tipos de polvo combustibles finos y gruesos.
Duradero, robusto, compacto, móvil: nuestro aspirador industrial de gama media IVM 40/24-2 H ACD con dos motores para la aspiración universal de sólidos combustibles finos y gruesos fuera de una zona ATEX. Esta fiable máquina funciona en modo monofásico y ambos motores pueden controlarse individualmente. El gran filtro de estrella de PTFE de la clase de polvo M puede limpiarse de forma fácil, cómoda y fiable mediante el sistema de limpieza de filtros Pull and Clean sin necesidad de apagar el aspirador. Además, la máquina está equipada con un filtro H y certificada para la clase de polvo H. El filtro y los depósitos de recogida del aspirador industrial están fabricados en acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que el chasis es de acero duradero y dispone de grandes ruedas para facilitar el transporte.
Características y ventajas
ACD - Applied for Combustible Dust (apto para polvos combustibles)
- Para aspirar polvos inflamables de forma segura y económica.
- Cumple la norma IEC 60335-2-69.
Categoría de polvo H
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s)
|106
|Vacío (mbar)
|225
|Capacidad del depósito (l)
|40
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Potencia nominal de entrada (kW)
|2,3
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|B 70
|Ancho nominal de accesorios
|B 50
|Nivel de presión acústica (dB)
|77
|Longitud del cable. (m)
|10
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|1,6
|Categoría de polvo del filtro secundario
|H
|Superficie de filtrado del filtro secundario (m²)
|1,6
|Peso sin accesorios. (kg)
|36
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|39,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|645 x 655 x 1150
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro de estrella
- Filtro secundario: Filtro de cartucho
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no