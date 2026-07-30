Duradero, robusto, compacto, móvil: nuestro aspirador industrial de gama media IVM 40/24-2 H ACD con dos motores para la aspiración universal de sólidos combustibles finos y gruesos fuera de una zona ATEX. Esta fiable máquina funciona en modo monofásico y ambos motores pueden controlarse individualmente. El gran filtro de estrella de PTFE de la clase de polvo M puede limpiarse de forma fácil, cómoda y fiable mediante el sistema de limpieza de filtros Pull and Clean sin necesidad de apagar el aspirador. Además, la máquina está equipada con un filtro H y certificada para la clase de polvo H. El filtro y los depósitos de recogida del aspirador industrial están fabricados en acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que el chasis es de acero duradero y dispone de grandes ruedas para facilitar el transporte.