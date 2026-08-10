Aspirador industrial IVR 100/16 Pp Pf*CUL

Características y ventajas
Fácil limpieza del filtro gracias al mecanismo vibrador manual
  • El accionamiento manual regular de la palanca de vibración garantiza una alta potencia de aspiración constante.
Filtro de bolsa lavable y de larga vida útil para el funcionamiento continuo y unas cantidades de aspiración grandes
  • Aspiración ininterrumpida con alta potencia de aspiración constante sin reducción del rendimiento de filtrado.
  • Las costuras selladas garantizan una vida útil prolongada del filtro de bolsa.
Vaciado sencillo y seguro sin retirar el cabezal de accionamiento
  • El bastidor de desmontaje y el colector de bobina permiten un vaciado ergonómico.
Equipada para la categoría de polvo M, de alta seguridad en el trabajo
  • Tecnología de filtrado con categoría de polvo M para la aspiración segura de los polvos nocivos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal de aire (l/s/m³/h) 37,5 / 135
Vacío (mbar/kPa) 500 / 50
Capacidad del depósito (l) 100
Material del depósito de metal
Ancho nominal de la conexión B 50
Ancho nominal de accesorios B 40
Nivel de presión acústica (dB) 70
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 1,75
Peso sin accesorios. (kg) 113
Peso con embalaje incluido. (kg) 113,8
Dimensiones (l × a × h). (mm) 915 x 760 x 1581

Equipamiento

  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
Aspirador industrial IVR 100/16 Pp Pf*CUL
Campos de aplicación
  • Para la aspiración de pequeños volúmenes de virutas finas y polvos finos o nocivos para la salud (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

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Información Legal
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