Aspirador industrial IVR 100/16 Pp Pf*CUL
Características y ventajas
Fácil limpieza del filtro gracias al mecanismo vibrador manual
- El accionamiento manual regular de la palanca de vibración garantiza una alta potencia de aspiración constante.
Filtro de bolsa lavable y de larga vida útil para el funcionamiento continuo y unas cantidades de aspiración grandes
- Aspiración ininterrumpida con alta potencia de aspiración constante sin reducción del rendimiento de filtrado.
- Las costuras selladas garantizan una vida útil prolongada del filtro de bolsa.
Vaciado sencillo y seguro sin retirar el cabezal de accionamiento
- El bastidor de desmontaje y el colector de bobina permiten un vaciado ergonómico.
Equipada para la categoría de polvo M, de alta seguridad en el trabajo
- Tecnología de filtrado con categoría de polvo M para la aspiración segura de los polvos nocivos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|37,5 / 135
|Vacío (mbar/kPa)
|500 / 50
|Capacidad del depósito (l)
|100
|Material del depósito
|de metal
|Ancho nominal de la conexión
|B 50
|Ancho nominal de accesorios
|B 40
|Nivel de presión acústica (dB)
|70
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|1,75
|Peso sin accesorios. (kg)
|113
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|113,8
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|915 x 760 x 1581
Equipamiento
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
Campos de aplicación
- Para la aspiración de pequeños volúmenes de virutas finas y polvos finos o nocivos para la salud (LEP ≥ 0,1 mg/m³)