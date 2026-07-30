Aspirador industrial IVR-B 50/30
El equipo incorporado IVR-B 50/30 es un aspirador industrial compacto de baja altura, perfecto para su instalación directa en la industria metalúrgica y de transformación de plásticos. Gracias a la concentración en los elementos de vacío esenciales, la máquina impresiona por su manejo y mantenimiento extremadamente sencillos. El duradero soplante de canal lateral permite un uso continuo sin hacer concesiones, por ejemplo, en líneas de producción. Con el filtro de cartucho en la tapa del recipiente, la máquina es perfecta para aspirar virutas, restos de prensado y polvo grueso. El robusto contenedor de chapa de acero pintada está diseñado especialmente para uso industrial. Un silenciador integrado reduce el nivel de ruido a un mínimo agradable.
Características y ventajas
Dimensiones compactas
Compresor de canal lateral sin desgaste
- Para una elevada potencia de aspiración y al menos 20 000 horas de vida útil.
- Óptimo para el uso móvil en operaciones de varios turnos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Vacío (mbar/kPa)
|260 / 26
|Capacidad del depósito (l)
|50
|Potencia nominal de entrada (kW)
|3
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|B 50
|Ancho nominal de accesorios
|B 50
|Nivel de presión acústica (dB)
|72
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|1
|Peso sin accesorios. (kg)
|70
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|70,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|835 x 715 x 570