El equipo incorporado IVR-B 50/30 es un aspirador industrial compacto de baja altura, perfecto para su instalación directa en la industria metalúrgica y de transformación de plásticos. Gracias a la concentración en los elementos de vacío esenciales, la máquina impresiona por su manejo y mantenimiento extremadamente sencillos. El duradero soplante de canal lateral permite un uso continuo sin hacer concesiones, por ejemplo, en líneas de producción. Con el filtro de cartucho en la tapa del recipiente, la máquina es perfecta para aspirar virutas, restos de prensado y polvo grueso. El robusto contenedor de chapa de acero pintada está diseñado especialmente para uso industrial. Un silenciador integrado reduce el nivel de ruido a un mínimo agradable.