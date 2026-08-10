Aspirador industrial IVR Prio 11.1

Aspirador industrial de clase media IVM 100/24-2, bimotor, móvil y robusto para materias sólidas finas y gruesas. Con filtro de estrella en la clase de polvo M.

Duradero, robusto, compacto y móvil: Nuestro aspirador industrial IVM 100/24-2 de dos motores y clase media para la absorción universal de materias sólidas finas y gruesas en entornos industriales. La fiable máquina trabaja en funcionamiento monofásico y ambos motores pueden controlarse individualmente. El gran filtro de estrella de PTFE de la clase de polvo M puede limpiarse de forma fácil, cómoda y fiable mediante el sistema de limpieza del filtro pull and clean y sin necesidad de apagar el aspirador. El recipiente del filtro y el recipiente colector de la máquina están fabricados en acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que el chasis se ha fabricado en acero resistente y dispone de grandes ruedas para facilitar su transporte.

Características y ventajas
Limpieza manual del filtro IVM
  • Manejo sin esfuerzo en caso necesario gracias a una palanca ubicada ergonómicamente.
  • Prolonga la vida útil del filtro y reduce así el esfuerzo de mantenimiento.
Equipada con 2 motores del ventilador muy silenciosos
  • Para una elevada potencia de aspiración y un rendimiento de limpieza óptimo.
  • Turbinas conmutables por separado para una potencia de aspiración individual según sea necesario.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 120
Frecuencia (Hz) 60
Caudal de aire (l/s) 148
Vacío (kPa) 25,4
Capacidad del depósito (l) 100
Material del depósito de metal
Potencia nominal de entrada (kW) 2,4
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión B 70
Ancho nominal de accesorios B 50 B 40
Nivel de presión acústica (dB) 68
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 2,2
Peso sin accesorios. (kg) 76
Peso con embalaje incluido. (kg) 76,9
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1020 x 680 x 1770
Aspirador industrial IVR Prio 11.1
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados