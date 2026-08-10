Duradero, robusto, compacto y móvil: Nuestro aspirador industrial IVM 100/24-2 de dos motores y clase media para la absorción universal de materias sólidas finas y gruesas en entornos industriales. La fiable máquina trabaja en funcionamiento monofásico y ambos motores pueden controlarse individualmente. El gran filtro de estrella de PTFE de la clase de polvo M puede limpiarse de forma fácil, cómoda y fiable mediante el sistema de limpieza del filtro pull and clean y sin necesidad de apagar el aspirador. El recipiente del filtro y el recipiente colector de la máquina están fabricados en acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que el chasis se ha fabricado en acero resistente y dispone de grandes ruedas para facilitar su transporte.