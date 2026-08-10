Aspirador industrial IVR Prio 11.1
Aspirador industrial de clase media IVM 100/24-2, bimotor, móvil y robusto para materias sólidas finas y gruesas. Con filtro de estrella en la clase de polvo M.
Duradero, robusto, compacto y móvil: Nuestro aspirador industrial IVM 100/24-2 de dos motores y clase media para la absorción universal de materias sólidas finas y gruesas en entornos industriales. La fiable máquina trabaja en funcionamiento monofásico y ambos motores pueden controlarse individualmente. El gran filtro de estrella de PTFE de la clase de polvo M puede limpiarse de forma fácil, cómoda y fiable mediante el sistema de limpieza del filtro pull and clean y sin necesidad de apagar el aspirador. El recipiente del filtro y el recipiente colector de la máquina están fabricados en acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que el chasis se ha fabricado en acero resistente y dispone de grandes ruedas para facilitar su transporte.
Características y ventajas
Limpieza manual del filtro IVM
- Manejo sin esfuerzo en caso necesario gracias a una palanca ubicada ergonómicamente.
- Prolonga la vida útil del filtro y reduce así el esfuerzo de mantenimiento.
Equipada con 2 motores del ventilador muy silenciosos
- Para una elevada potencia de aspiración y un rendimiento de limpieza óptimo.
- Turbinas conmutables por separado para una potencia de aspiración individual según sea necesario.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|120
|Frecuencia (Hz)
|60
|Caudal de aire (l/s)
|148
|Vacío (kPa)
|25,4
|Capacidad del depósito (l)
|100
|Material del depósito
|de metal
|Potencia nominal de entrada (kW)
|2,4
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|B 70
|Ancho nominal de accesorios
|B 50 B 40
|Nivel de presión acústica (dB)
|68
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|2,2
|Peso sin accesorios. (kg)
|76
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|76,9
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1020 x 680 x 1770