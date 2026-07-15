Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa

Mangueras de alta presión particularmente flexibles para la limpieza interior de tuberías (acoplamiento de rosca para la boquilla R 1/8).

Características y ventajas
Manguera de alta presión de PVC especialmente flexible
  • Peso mínimo y manejo óptimo.
  • Resistente a presiones de hasta 120 bar.
Conexión: 1/8"
  • Compatible con boquillas para limpieza de tuberías.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión máx. (bar) 140
Rosca de empalme EASY!Lock
Longitud (m) 30
Peso (con embalaje) (kg) 2,6
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