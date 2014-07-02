Atornilladura de boquillas / tubuladura con rosca

Para fijar boquillas de alta presión y accesorios directamente a la pistola de alta presión (con atornilladura de boquillas) 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.

Boquilla conector / tornillo de conector para la conexión de boquillas de alta presión y accesorios para la pistola de disparo de alta presión (con el conector de la boquilla). Conectores: 1x M 22 x 1,5 y 1 x M 18 x 1,5.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
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