Manguera de alta presión, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Manguera de alta presión, 10 m de largo con EASY! Bloquee la conexión del tornillo manual en ambos extremos. ID 6, adecuado para hasta 250 bar.
Manguera de alta presión de 10 m (M 22 x 1.5) con protección contra pliegues. Con conector patentado de pistola de gatillo AVS giratorio y acoplamiento manual. Otros datos: DN 6/155 ° C / 250 bar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Lanza telescópica ( )
|DN 6
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|250
|Longitud (m)
|10
|Conexión
|2 x EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,9