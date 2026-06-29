Manguera de alta presión, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Manguera de alta presión, 10 m de largo con EASY! Bloquee la conexión del tornillo manual en ambos extremos. ID 6, adecuado para hasta 250 bar.

Manguera de alta presión de 10 m (M 22 x 1.5) con protección contra pliegues. Con conector patentado de pistola de gatillo AVS giratorio y acoplamiento manual. Otros datos: DN 6/155 ° C / 250 bar.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Lanza telescópica ( ) DN 6
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 250
Longitud (m) 10
Conexión 2 x EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 1,9
LEGAL
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