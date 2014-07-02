Manguera de alta presión Larga duración, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

Manguera de alta presión de 10 m Longlife 400 (DN 8) con acoplamiento giratorio, alambre de acero de alta resistencia de dos capas reforzado. Conectores en ambos extremos. M 22 x 1.5, con protección contra pliegues.

Manguera de alta presión de 10 m Longlife 400 (DN 8) con acoplamiento giratorio, alambre de acero de alta resistencia de dos capas reforzado. Conectores en ambos extremos. M 22 x 1.5, con protección contra pliegues. Otros datos: DN 8/155 ° C / 400 bar.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Lanza telescópica ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 400
Longitud (m) 10
Conexión 2 x M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido (kg) 3,7
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Kärcher Argentina S.A.
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