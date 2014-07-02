Manguera de alta presión Larga duración, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
Manguera de alta presión de 10 m Longlife 400 (DN 8) con acoplamiento giratorio, alambre de acero de alta resistencia de dos capas reforzado. Conectores en ambos extremos. M 22 x 1.5, con protección contra pliegues.
Manguera de alta presión de 10 m Longlife 400 (DN 8) con acoplamiento giratorio, alambre de acero de alta resistencia de dos capas reforzado. Conectores en ambos extremos. M 22 x 1.5, con protección contra pliegues. Otros datos: DN 8/155 ° C / 400 bar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Lanza telescópica ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|400
|Longitud (m)
|10
|Conexión
|2 x M22 x 1,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,7