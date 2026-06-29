Rápido, completo y cómodo: nuestro eliminador de malezas WR 20 muestra su verdadera habilidad cuando se combina con un hidrohidrolavadora de alta presión de agua caliente de Kärcher. Para una eliminación efectiva de la maleza, el hidrohidrolavadora de alta presión proporciona una temperatura óptima del agua de 98 ° C. El adaptador de boquilla garantiza un flujo optimizado del agua caliente en la lanza de 20 cm de ancho, lo que facilita la eliminación duradera de malezas no deseadas.