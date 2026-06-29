WR 20 rosca trapezoidal
Para una eliminación completa de malezas: El eliminador de malezas WR 20 para usar con un hidrohidrolavadora de alta presión de agua caliente de Kärcher. Equipado con una barra de boquilla de 20 cm de ancho y un adaptador de boquilla.
Rápido, completo y cómodo: nuestro eliminador de malezas WR 20 muestra su verdadera habilidad cuando se combina con un hidrohidrolavadora de alta presión de agua caliente de Kärcher. Para una eliminación efectiva de la maleza, el hidrohidrolavadora de alta presión proporciona una temperatura óptima del agua de 98 ° C. El adaptador de boquilla garantiza un flujo optimizado del agua caliente en la lanza de 20 cm de ancho, lo que facilita la eliminación duradera de malezas no deseadas.
Características y ventajas
Compatibilidad optimizada de la hidrolavadora de alta presión y la lanza de malezas para una eliminación efectiva de malezas
- El adaptador de boquillas integrado garantiza un flujo de agua constante a lo largo de toda la barra de boquillas.
- La vanguardista tecnología de quemadores garantiza la temperatura óptima del agua para la eliminación de malas hierbas (hasta 98 °C).
Diseño compacto de la lanza para malezas
- El diseño compacto permite su uso en espacios reducidos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexión
|EASY!Lock
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
Campos de aplicación
- Eliminación efectiva y conveniente de malezas
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