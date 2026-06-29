WR 50 rosca trapezoidal
En combinación con un hidrohidrolavadora de alta presión de agua caliente de Kärcher, el eliminador de malezas WR 50 de 50 cm de ancho es ideal para eliminar malezas. Viene con un chasis adaptativo y adaptador de boquilla.
Eliminación de malezas eficiente y sin esfuerzo: simplemente conecte el eliminador de malezas WR 50 a su hidrohidrolavadora de alta presión de agua caliente de Kärcher y elimine a fondo las malezas molestas con facilidad y durante mucho tiempo. El hidrohidrolavadora de alta presión suministra una temperatura óptima de 98 ° C para la eliminación de malezas, mientras que el adaptador de boquilla garantiza un flujo de agua óptimo en la barra de boquilla de 50 cm de ancho. Gracias al kit de fijación de rueda adaptable para la lanza, también trabaja cómodamente y sin fatiga durante períodos más largos.
Características y ventajas
Kit de fijación de rueda adaptable incluido
- Operación cómoda y sin esfuerzo durante largos períodos de uso.
- Se garantiza una distancia de funcionamiento óptima desde el suelo en todo momento.
Compatibilidad optimizada de la hidrolavadora de alta presión y la lanza de malezas para una eliminación efectiva de malezas
- El adaptador de boquillas integrado asegura la correcta cantidad de agua en función de la limpiadora de alta presión que se use.
- La vanguardista tecnología de quemadores garantiza la temperatura óptima del agua para la eliminación de malas hierbas (hasta 98 °C).
Diseño compacto de la lanza para malezas
- El diseño compacto permite su uso en espacios reducidos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexión
|EASY!Lock
|Peso (kg)
|2,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,5
Campos de aplicación
- Eliminación efectiva y conveniente de malezas
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