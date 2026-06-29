Eliminación de malezas eficiente y sin esfuerzo: simplemente conecte el eliminador de malezas WR 50 a su hidrohidrolavadora de alta presión de agua caliente de Kärcher y elimine a fondo las malezas molestas con facilidad y durante mucho tiempo. El hidrohidrolavadora de alta presión suministra una temperatura óptima de 98 ° C para la eliminación de malezas, mientras que el adaptador de boquilla garantiza un flujo de agua óptimo en la barra de boquilla de 50 cm de ancho. Gracias al kit de fijación de rueda adaptable para la lanza, también trabaja cómodamente y sin fatiga durante períodos más largos.