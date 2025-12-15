La práctica boquilla para tapicerías para lava-aspiradoras destaca por su efecto de limpieza mejorado. Su diseño ergonómico permite un manejo fácil y cómodo. La boquilla resulta ideal para la limpieza en profundidad de muebles tapizados, alfombras, asientos de coche y muchas otras superficies textiles. La boquilla para tapicerías compacta tiene un ancho de trabajo de 88 milímetros. Su ventanilla resulta especialmente práctica para controlar el proceso de limpieza durante el trabajo. La boquilla se puede utilizar como accesorio con todas las lava-aspiradoras de Kärcher de las series SE 4, SE 5 y SE 6.