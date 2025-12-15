La máxima libertad de movimientos se une al máximo confort: la aspiradora sin cables VC 4 Cordless myHome, con una autonomía de hasta 30 minutos, evita tener que arrastrar una gran carcasa. Gracias a sus múltiples funciones inteligentes, la aspiración se convierte en toda una experiencia: vaciado en un solo clic del recipiente de polvo, función Boost, sonido agradable, diseño ergonómico y boquilla para suelos activa que garantizan una recogida de suciedad fiable en suelos duros y alfombras. Mediante la cómoda función Caps Lock ya no es necesario pulsar permanentemente la tecla de alimentación. Gracias a su diseño sofisticado, también permite llegar a lugares de difícil acceso, por ejemplo, a lo largo del sofá o debajo de los muebles.