Aspiradora con filtro de agua DS 6
Aspiradora con innovadora tecnología de filtro de agua, que proporciona un aire de salida fresco y limpio en un 99,95 %. Una buena noticia, no solo para las personas alérgicas.
La DS 6 es una aspiradora con filtro de agua que, además de asegurar una limpieza a fondo de los suelos, proporciona un aire de salida más fresco y libre de polvo en un 99,95 %. Esto facilita un ambiente doméstico notablemente más agradable. A diferencia de las aspiradoras tradicionales con bolsa de filtro, la aspiradora DS 6 con filtro de agua aprovecha la fuerza natural del agua, que se agita a alta velocidad en el interior del filtro. La suciedad aspirada pasa por ese remolino de agua, que la extrae del aire con un alto grado de eficacia y la retiene en el agua. El resultado es un aire de salida fresco y excepcionalmente limpio.
Características y ventajas
Sistema de filtros de varios pasos compuesto por un filtro de agua innovador, filtro intermedio lavable y filtro HEPA 13 (EN1822:1998)Filtra el 99,95 % del polvo del aire. Así proporciona aire fresco y limpio y un ambiente agradable. Especialmente adecuado para alérgicos.
Filtro de agua extraíbleFácil de rellenar y limpiar.
Práctica posición de estacionamientoColocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo. Almacenaje del equipo en poco espacio.
Motor con eficiencia energética
- Aspira con la misma potencia que un equipo de 1400 vatios.
- Menos consumo energético.
Enrollamiento de cables automático
- Recogida rápida y cómoda del cable de conexión pulsando un botón.
Almacenaje de accesorios en el equipo
- En el compartimento para accesorios se pueden guardar todos los accesorios de forma ordenada y están siempre a mano.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Capacidad de absorción (W)
|650
|Filtro de agua (l)
|2
|Radio de acción (m)
|10,2
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|7,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|10,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|532 x 289 x 344
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.1 m
- Tubo de aspiración telescópico, material: cromado
- Boquilla para aspiración de suciedad seca conmutable
- Boquilla para ranuras
- Boquilla para tapicerías
- Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA 13
- Antiespumante «FoamStop»
- Filtro protector del motor
Equipamiento
- Práctica posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.