Aspiradora de mano a batería VCH 2
Solo 650 gramos de peso, pero con más potencia de aspiración: nuestra aspiradora manual VCH 2 con carcasa blanca para aspirar ocasionalmente con rapidez en casa, en el coche o en la oficina.
Pequeña, ligera y compacta, pero con una gran potencia de aspiración: nuestra aspiradora manual a batería VCH 2 causa una muy buena impresión en todas las tareas diarias de aspiración. Las migas, el polvo y los pelos de suelos y muebles, o incluso del coche, ya no tienen opción, puesto que esta potente aspiradora resuelve el problema enseguida. Su sistema de filtros doble no solo ofrece un muy buen rendimiento, sino que también se puede lavar simplemente con agua del grifo, igual que el depósito de polvo. Está compuesto por una red de acero con malla fina que retiene las partículas grandes y los pelos, mientras que el filtro HEPA 12 situado después retiene el polvo hasta un tamaño de décimas de micras. Así no solo se limpia el suelo, sino que purifica el aire y las personas alérgicas pueden respirar mejor. Se incluye, por supuesto, una estación de carga. Esta es de color blanco, a juego con la pequeña pero potente aspiradora, y cuenta con posibilidad de almacenaje para accesorios.
Características y ventajas
Sistema de filtros doble
- Red de acero de malla fina para retener la suciedad gruesa y los pelos.
- Filtro HEPA 12 para filtrar el 99,5 % de todas las partículas de < 0,3 μm.
Filtro y depósito de polvo lavables
- Fácil de limpiar con agua del grifo y reutilizar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Intensidad acústica (dB/A)
|75
|Modo de tiempo de marcha mínimo (min)
|mín. 11
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión de la batería. (V)
|7,2
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (h)
|3,5
|Peso sin accesorios (kg)
|0,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|75 x 76 x 330
Scope of supply
- Boquilla para ranuras
- Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)
Equipamiento
- Cartucho filtrante extraíble: con filtro principal y de larga duración
Videos
Campos de aplicación
- Muebles
- Interior del vehículo
Encontrar pieza
