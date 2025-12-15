Aspirador a batería VC 6 Cordless ourFamily
Limpieza fiable y sin esfuerzo en grandes hogares: la aspiradora a batería VC 6 Cordless ourFamily destaca por su cómodo peso, su sistema de filtros sin bolsa y potencia de aspiración.
La limpieza resulta muy sencilla: con la aspiradora a batería VC 6 Cordless ourFamily la aspiración se convierte en una auténtica experiencia de limpieza. El vaciado en un solo clic del recipiente de polvo, la función Boost, el diseño ergonómico para la limpieza de zonas de difícil acceso, así como la iluminación LED en la boquilla para suelos activa, que hace visible el polvo y garantiza una recogida de suciedad fiable, son algunas de sus múltiples características inteligentes. Otras ventajas son su agradable nivel de ruido y un indicador claro del estado de la batería, que lo muestra en todo momento y permite visualizar los mensajes correspondientes. Además, gracias a la cómoda función Caps Lock, no es necesario mantener pulsada permanentemente la tecla de encendido. El soporte de pared con función de carga proporciona una gran comodidad para el almacenamiento y la carga de la aspiradora. El potente motor BLDC (250 W) en combinación con una tensión de la batería de 25,2 V facilita una aspiración sin esfuerzo.
Características y ventajas
Técnica perfectamente adaptadaBatería de 25,2 V, perfectamente adaptada a la boquilla para suelos activa. Autonomía optimizada de 50 min. en el modo normal. Motor de 250 W, boquilla para suelos activa, Caps Lock y sistema de filtros de 3 niveles y sin bolsa.
Sofisticado sistema de filtrosSistema de filtros de 3 niveles con filtro de ciclón, de entrada de aire y filtro higiénico HEPA. Filtro HEPA (EN 1822:1998) que proporciona un aire de salida especialmente limpio. Vaciado fácil de los filtros en un solo clic.
Boquilla para suelos activaRecogida de suciedad óptima mediante rodillos motorizados. Gran maniobrabilidad y muy buena manejabilidad en muebles. Proporciona una limpieza fiable de las superficies.
Regulación de la potencia en dos etapas
- Autonomía suficiente para la limpieza de grandes viviendas.
- Modo Boost opcional.
Soporte de pared con opción de carga incluida
- Gracias al soporte de pared, el equipo se puede almacenar fácil y rápidamente.
- Carga cómoda simplemente al colgarlo.
Comentarios e indicadores de carga intuitivos
- Comentarios y notificaciones de error mediante un indicador LED fácilmente comprensible.
- Indicador claro de batería.
Facilidad de manejo
- La potencia puede adaptarse rápida y sencillamente a los requisitos de diferentes aplicaciones.
- Modo Boost opcional.
- Caps Lock incluido para un uso más fácil.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipo a batería
|Intensidad acústica (dB/A)
|< 78
|Tamaño del depósito (ml)
|800
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|25,2
|Capacidad (Ah)
|2,5
|Autonomía por cada carga de la batería (/min)
|Modo normal: / aprox. 50 Modo Boost: / aprox. 11
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar (min)
|235
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|2,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batería: Batería 25,2 V / 2,5 Ah (1 unidad)
- Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Filtro de entrada de aire: 1 Unidad(es)
- Boquilla para suelos universal grande con LED
- Boquilla para ranuras
- Boquilla para tapicerías y brocha para muebles (2 en 1)
- Tubo de aspiración: Metal
- Soporte de pared grande con función de carga
Equipamiento
- Inserto de agarre suave en el asa
- Sistema de filtros sin bolsa
- Regulación de la potencia: con 2 niveles de potencia
Campos de aplicación
- Suelos duros sellados
- Alfombras
- Superficies textiles
- Escaleras
Accesorios
